Hallan vivo a niño de 13 años en Turquía, tras cinco días atrapado entre los escombros, ¡milagro!

Los rescates y búsquedas de personas en Turquía y Siria tras el terremoto de 7.5 grados que dejó devastados a estos países continúa, no obstante, con el paso de las horas la esperanza se desvanece cada vez más.

Este fin de semana, las labores fueron hechas de forma masiva y con el afán del caso, a casi una semana de la tragedia que ya deja más de 31.000 muertos, con el fin de dar con más sobrevivientes que estén atrapados, sin agua, aprisionados y sin oxígeno.

En medio del caos, los ojos de pequeños inocentes brindaron un soplo de esperanza.

El pequeño de 13 años Kaan, fue rescatado hoy con vida tras haber estado 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay, luego de que colapsara el pasado lunes a raíz del terremoto.

A través de la emisora Halk TV, se vio como lo sacaban de entre los bloques de cemento en vivo; solamente horas antes, hallaron a una mujer de 70 años y a una joven de 26 años, ambas sobrevivieron por 178 horas.

Estas imágenes mantienen viva la esperanza.

Una niña de tan solo 7 años, fue encontrada aferrada y protegiendo a su hermanito menor, con numerosos bloques de cemento encima, calificado como un verdadero milagro.

Los pequeños quedaron precisamente en un espacio sin ser aplastados por el colapso de su casa, a la vez que la niña le cubrió la cabecita a su hermano para que no se pegara contra el cemento; ambos, estuvieron en esas condiciones por 17 largas horas hasta que los rescataron.

El representante de Naciones Unidas Mohamad Safa, compartió la foto para generar conciencia sobre la grave situación que vive el país y lo urgente de las ayudas.

