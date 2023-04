Dalai Lama, se pasó de “manilargo” con Lady Gaga: ella reaccionó como pudo ¡indignación!

Un nuevo vídeo del Dalai Lama y Lady Gaga muestra al líder espiritual, que actualmente se enfrenta a las críticas por un incidente con un niño, haciendo cosquillas y tocando las piernas de Lady Gaga hasta que ella coloca su mano sobre la suya para detener el contacto.

El video se grabó durante el encuentro de la cantante con el líder religioso en 2016.

La estrella del pop y el Dalai Lama se presentaron juntos en junio de ese año en una conferencia en los Estados Unidos para hablar sobre los beneficios de la compasión lo cual enfureció en su momento a sus fanáticos en China y al gobierno de ese país, del que se dijo que había prohibido su música, muy popular en China.

Una larga lista de celebridades occidentales han sido prohibidos por China gracias a su supuesta conexión con el Dalai Lama: el actor de Hollywood Richard Gere, Bjork, Bon Jovi y Maroon 5.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS