Mujer lleva el cadáver de su tío al banco para intentar retirar un préstamo

La detenida, identificada como Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, fue acusada formalmente de vilipendio de cadáver e intento de hurto mediante fraude, según informaron autoridades locales este miércoles.

Los hechos ocurrieron el martes por la tarde en una sucursal bancaria en Bangú, un barrio concurrido en la zona oeste de la ciudad. Vieira Nunes llegó al banco empujando en una silla de ruedas el cuerpo de un hombre de 68 años, identificado como Paulo Roberto Braga.

La acusada, mientras sostenía la cabeza del cadáver para evitar que se cayera, intentó finalizar los trámites para un préstamo de 17.000 reales (unos 3.333 dólares) que el hombre había solicitado en línea y retirar el dinero. Sin embargo, los empleados del banco notaron el estado preocupante del supuesto solicitante y llamaron a los servicios de emergencia, quienes confirmaron la muerte de Braga.

Aunque Vieira Nunes afirmó ser sobrina y cuidadora del fallecido, los peritos determinaron que Braga había muerto al menos dos horas antes de llegar al banco. En un video viralizado en redes sociales, se observa a la mujer instando al cadáver a firmar la documentación necesaria para el préstamo, mientras los empleados del banco alertan sobre su estado.

El comisario de la Policía Civil, Fábio Souza, quien lidera la investigación, ha solicitado la detención definitiva de la acusada y está tratando de determinar si contó con la ayuda de cómplices en su intento de fraude.

“Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti"