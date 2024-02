La situación por la que viene atravesando nuestro país en este momento es bastante seria y debemos ponerle atención.

El presidente Gustavo Petro, está haciendo un llamado a las movilizaciones y la polarización, bajo el argumento que hay una "Ruptura Institucional" y un ataque para tumbar el primer gobierno progresista que tiene Colombia.

La secuencia de trinos escritos por el presidente, basados en algunas situaciones que se han presentado en los últimos días, los toma como ataques personales, desconociendo que todos los colombianos estamos informados de sus desaciertos, el bajo desempeño de su equipo de gobierno y los escándalos que rodean el manejo de los recursos de su campaña.

Para referirme a temas puntuales y recientes, los escándalos por el manejo de los recursos de la campaña siguen saliendo, esta semana el proceso contra Nicolás Petro tomó otro rumbo e irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la investigación contra Ricardo Roa, exgerente de campaña, y actual presidente de Ecopetrol continúa vigente y están investigando $500 millones de una supuesta donación aportada por Fecode a la campaña.

En su equipo de gobierno el Canciller, al cual no le duele el país y asegura que si lo demandan el fallo sale cuando ya haya fallecido, es el primer ministro en la historia del país que es suspendido de su cargo, por el inadecuado manejo que se dio al contrato de los pasaportes, suspensión que no le ha importado y sigue moviendo funcionarios y haciendo nombramientos, sin importarle nada.

La Ministra del Deporte, busca pasar de agache por haber dejado ir los Juegos Panamericanos de la ciudad de Barranquilla, el Director de la Dian está a punto de salir por no cumplir la meta de recaudo, el Ministerio de Cultura tiene en vilo los festivales del país por no haber girado recursos, en general la ejecución de los ministerio es muy baja y para rematar el director de Planeación Nacional abandonó el barco porque tiene claro lo que se avecina, además que varios de sus coequiperos siguen preocupados por varias de las decisiones tomadas y lo han manifestado de forma pública.

Los anteriores casos son apenas una muestra de algunas de la situaciones que se están presentando en el país frente al desempeño del gobierno y eso que ni hablar del inadecuado manejo de la seguridad, la falta de prevención en el fenómeno del niño y el colapso que están llevando a las EPS y en general al sistema de salud para demostrar que su propuesta se debe implementar.

Son errores tras errores por la improvisación, porque no tienen equipo de gobierno y creen que bajando los perfiles de los cargos lo van a solucionar, no entienden que hay temas que deben ser liderados por expertos, técnicos e idóneos y no por filósofos e ideólogos.

Así las cosas debemos pensar y por supuesto alejados de la orientación ideológica, si esa "Ruptura Institucional", que dice el presidente que se está dando porque hay investigaciones en curso por el manejo de dineros de su campaña y si el pésimo resultado de la gestión es culpa de quienes no son afines a su ideología o si por el contrario todo lo que se está presentando es por su poca capacidad de gestión y los colombianos debemos abrir los ojos para no dejarnos llevar por mensajes incendiarios.