¿Y ahora, a jugar con candela?

Tal, y como dice el adagio popular: “Tanto vá, el agua al cántaro, hasta que al fín se revienta”. Mejor dicho y, ubicándolo en términos de Google (el Diccionario Larousse de hoy en día) “Es, una forma metafórica de hacer alusión a los límites de la paciencia y, a la frontera que suele separar de improviso, la rutina del día a día y la súbita ruptura de lo inesperado. El cántaro se quiebra, de la misma manera que la paciencia se agota”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional ha estado tratando de jugar al “Poker”. Casi siempre, cañando. Tratando de hacer “escaleras reales” (con la nobleza española, así los insulte, antes de ir, a que lo condecoren), “escaleras de colores” (con los partidos políticos), un “full” (con algunos de su misma orientación ideológica y otros de otros partidos) , un “color” (con todos de su mismo sector) “escaleras simples” (los salpicones que consigue, con “mermelada”) o, “tríos y pares” (con lo que, no es mucho lo que logra, a la hora de la verdad). Les faltó aprendizaje con JM Santos, un experto en “cañar” con el póker que, hasta premio le dieron.

Asusten, asusten, asusten con lo que tengan en la mano, perece ser la consigna. Y…. “pidan, pidan, pidan que de pedir, nadie ha quebrado”. Por donde quiera que se les mire, a las propuestas del actual régimen, de consenso, de alianza, de acuerdo nacional, no tienen nada. Tratan de imponer todo a “los sombrerazos”. No se sabe qué es lo que se pretende. Lo que sí está claro es que, “cup d´État”, no vá a haber. Colombia es, una nación con una gran tradición civilista, además que, serían muy “brutos” (al decir del primer mandatario), si se montaran en una odisea de ésas, a sabiendas adicionalmente que, “endiosarían” al actor de marras. Para éso, la Constitución Nacional, prevé otras alternativas.

El Tolima, de por sí, ha sido un Departamento en el que el respeto a la Constitución y las Leyes, ha primado sobre cualquier otra alternativa en el manejo del Estado. Ésta ha sido tierra de grandes juristas y, la respetabilidad que se ha adquirido, al tener éstas dos condiciones: Jurisconsulto y Tolimense, no ha sido en vano. Siguen incluso, apareciendo en el firmamento nacional, destacados abogados que, con sus especializaciones, descollan, en las más altas posiciones del Estado colombiano. Pero también, el Tolima ha forjado mentes brillantes como la de Alfonso Palacio Rudas que, nos indicó, cuál era el camino, para “NO TRAGAR ENTERO”, para condenar las arbitrariedades que se cometan cuando las cosas parecen no llegar a buen puerto; para que se reprochen las actitudes de los gobernantes de turno, cuando éstos asuman actitudes dictatoriales; para reprobar los manejos “non sanctos” de los cortesanos, cuando así se requiera.

Por fortuna, en nuestro presidencialista país, se impuso finalmente la separación de poderes. Pero… todas las semanas, mueven los naipes, barajan de nuevo, ”revuelven el río para pescar”. Aprendieron las teorías de Proudhon, de Bakunin y Malatesta, buscando la anarquía y el desorden, para imponer el “caos” en un Estado en construcción, como el nuestro. Las regionales del próximo 29 de Octubre dirán hasta adónde ha llegado la paciencia de la ciudadanía y, con cuál de todas las ”selecciones”, “jugarán” los votantes colombianos…