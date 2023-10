El Tolima en la encrucijada

El desenlace que se viene observando , sobre los últimos acontecimientos políticos en nuestro Departamento, ha llevado a reflexionar de igual manera, al elector de nuestro Tolima sobre distintos aspectos, relacionados con los comicios del próximo 29 de Octubre.



Por todos es sabido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano del Estado encargado de resolver las diferentes “entuertos” sobre tal o cual inscripción, de los distintos candidatos a las diferentes entidades regionales que “se juegan” en los próximos días. Para el caso de nuestra Gobernación, el CNE ya definió que “ACEPTA la solicitud de revocatoria de la inscripción” del candidato del Partido Liberal, Mauricio Jaramillo Martínez. O sea que, el exsenador, por distintas razones del orden jurídico, no podrá participar en la consulta electoral del 29 de éste mes. El Jefe Liberal ha optado por “entutelar” la decisión de los Magistrados del CNE, para ver si “se cae” la Resolución de marras, lo cual es, muy poco probable. Pero también, el CNE “AVOCÓ” conocimiento sobre demanda a la inscripción de Adriana Magali Matíz, candidata del Partido Conservador y, una de las más fuertes aspirantes al principal cargo del Departamento. Lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, que, vá a revisar y estudiar la solicitud de “REVOCATORIA”. Luego, se le está “enredando la piola” a la Dra., como decimos por éstos lares. De otra parte, los otros dos respetables candidatos a la Gobernación, conocedores de sus pocas y reales opciones de triunfo, “andan en el mismo cuento”: visibilizándose para aspirar próximamente a la Cámara de Representantes. La Dra Porras por el Partido de la “U” y el otro, quién sabe, por cuál partido.

En el incierto escenario de la actual política regional, ha emergido vertiginosamente el nombre de William Ospina, ése escritor del Norte del Tolima y, poseedor de tan extraordinario nivel intelectual que, al decir de muchos tolimenses, está preparado es, para las elecciones en un “cantón” suizo o, una ciudad Estado europea. Lo cierto es que el “maestro” William, ha querido servirle a su región, a su terruño, a su Tolima y por eso ha venido a su comarca a expresarle a los tolimenses, el gran interés que tiene por servirle a sus “paisanos”. A poner sus conocimientos y sus vivencias “a sus órdenes” y, asumiendo claras directrices, como la optimización del manejo de la economía cafetera, el rescate del Río Magdalena como “espina dorsal” del Departamento y, la búsqueda de una salida real y efectiva del Sur del Departamento, hacia el Océano Pacífico, entre otras.

No se encuentra tolimense alguno (aún sus contendores) que, no diga que William Ospina, es un excelente candidato y que podría ser, un magnífico Gobernador. El “meollo del asunto” radica en la forma como William Ospina Buitrago (WOB) está aspirando y quiere acceder a la Gobernación: a través de grupos de individuos, de los que muchos de ellos, obviamente, serían pertenecientes a los diferentes Partidos Políticos pero que, expresen autónomamente, su interés por la figura del afamado escritor. Su talante neutral busca un cambio en la forma de entender la política: ésta no es para enriquecer al candidato sino, para enriquecer al ciudadano.

Independientemente de las decisiones que asuma el Concejo Nacional Electoral (CNE), en ésta encrucijada, los “paisanos”, escogerán entre continuar con más de lo mismo, o cambiar con William Ospina, para ”Volver al Tolima Grande” !!!