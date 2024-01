La muerte de las ideologías

Los comienzos de año, con vacaciones y todo, son propicios para meditar, examinar, y analizar temas que, normalmente no se nos vienen al cerebro. Sin dejar de lado a los “Jefes políticos” de vereda y las vistosas “cenadoras del Partido Verde” que se auto proclaman defensoras, no de los seres vivientes del planeta “Tierra”, sino de toda la “La Vía Láctea”, la mente nos lleva a otros niveles más complejos y, comenzamos a dilucidar, sobre qué es lo que sucede allende las fronteras mediáticas en las que, normalmente circulamos.



Entonces aparecen, los conflictos (porque no son buenas noticias, las que afloran) a saber: el enfrentamiento Palestino-Israelí, el Señor Zelensky v.s. Putin (que, ya pasaron a segundo plano), la zozobra de los hermanos del Ecuador y ahora, el bombardeo por parte de los EEUU y los Británicos, a los Hutíes de Yemen, que se ubican al extremo sur-occidental de la península arábiga, y que, tratan de hacer presencia atacando los barcos que circulan en el Mar Rojo. A esto, súmele las confusas alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las nuevas “cepas del Covid 19” (el tiempo le está dando la razón al Científico Tolimense ME Patarroyo, quien ha dicho siempre que, tal vez, por negocio, “le están dando es a las ramas del árbol, no al tronco (Coronavirus) que es, al que hay que tumbar, con estudios más a fondo” . Así está el tema. Nada pro-positivo. No se sabe si éste “bisiesto” 2024 va a ser mejor que, el año que pasó.

A toda esta barahúnda anterior, hay que agregarle el asunto de la IA (Inteligencia Artificial) que, como vamos, será lo de moda en los próximos lustros. Según, la tecnología tan en boga, la IA, les va a dictar qué hacer, cómo vivir y cómo morir a las próximas generaciones. Y…. entonces, porqué no le “meten” a la IA programas que, nos dicten cómo superar “los entuertos” y, se obtenga algo tan, tan superior que se asimile a los conceptos filosóficos que orientaron en occidente las civilizaciones desde los pre-socráticos como Tales de Mileto (el agua) y en Oriente, a las enseñanzas de Lao-Tse y Confucio ? De eso no se habla. De lo que está más arriba, lo supra parece que no existiera. Si no se estudia lo más reciente, lo primigenio, mucho menos. Y…. ahí se está fallando.

La gente, ya no piensa, no elucubra, no reflexiona. El sistema del “capitalismo salvaje” se impuso en todas, todas, todas las formas de gobierno que se derivaron de las llamadas “ideologías”. El “modus vivendi”, a la larga ( con unas pequeñas variaciones) es lo mismo, bajo cualquier régimen. Igual en Estados Unidos, en China, en Perú, en Costa de Marfíl, en Rusia, en Portugal, en Zimbawe, en Argelia, en Nueva Zelandia y en Colombia !!! Las ideologías se murieron. Hay que Reinventarse !!!

Adendo: Entretanto, aplausos a la mujer tolimense, que es, en donde radica mucho de lo que podremos obtener más adelante. “Palmas” para Adriana Magali, para Johana, para Beatriz, para Gina Vanessa, para Ana Judith, para Consuelo, para María Camila, para Astrid, para Martha Lucía, para Diana Magaly e, indudablemente para Olga Lucía, por su ratificación. No cabe la menor duda que, el Tolima, Ibagué, Líbano, Herveo, Flandes, Suárez, Murillo, Natagaima, Mariquita, Santa Isabel y Cortolima, quedaron en muy buenas manos !!!