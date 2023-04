La ética y los valores

Para todos los servidores públicos y para los de cada una de las profesiones, se han establecido códigos de ética porque con base en ellos se espera construcción de una cultura, formas de vida y de pensar que contribuyan al funcionamiento de las organizaciones sociales en un clima de convivencia y de prestación del servicio público que se les ha encomendado. Pero ocurre que, a pesar de que los planes de estudio de todas las profesiones, incluyen cursos sobre ética profesional y la conceptualización exigible para definir , describir y conocer los valores deseados en el comportamiento de las personas en las organizaciones empresariales y educativas, son temas que se han quedado, en la mayoría de los casos, en el nivel de las competencias del saber científico, las competencias cognitivas, que desde ese nivel de formación deja una enorme brecha entre el saber epistemológico y el contexto al cual se enfrentarán.





Porque, difícilmente se relaciona la formación teórica con la práctica. No se llega a las competencias ocupacionales del hacer. No es fácil encontrar estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, que encuentran utilidad en los que se les enseña. No hay pertinencia educativa y curricular y por ello, se sienten débiles en el momento de afrontar el desempeño de sus ocupaciones cuando se enfrentan a un trabajo. Se escuchan muchas voces sobre la necesidad de formar a los profesionales en competencias humanas sustentadas en valores necesarios para la convivencia, las relaciones interpersonales adecuadas para el trabajo en equipo.

En la formación y el desempeño de los docentes, por ejemplo, la Constitución exige que estos profesionales cumplan el requisito de ser competentes en el gran campo de la pedagogía y las disciplinas que la integran y que, además, que su actuación en el cumplimiento de la formación de sus estudiantes, se haga sobre principios y valores éticos.

El Ministerio de Educación Nacional ha creado el Código de Ética y Buen Gobierno 2011), en el cual se establece la normatividad para que los docentes actúen según esta red de valores éticos. Entre los valores éticos esperados de los docentes , según el citado código, están el servicio educativo que satisfaga los requerimientos de la sociedad en general, de los padres de familia y de los estudiantes. “Buena disposición, calidad, oportunidad, pertinencia y sin discriminación”

Se exige transparencia en el manejo de los recursos que el Estado pone a disposición de las organizaciones educativas; se exige compromiso hacia el mejoramiento continuo del desempeño en el servicio, de directivos y docentes.

Se pide honestidad y coherencia entre lo que se piensa y dice, en las actuaciones frente a sus estudiantes y padres de familia. Que haya participación de los componentes de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones educativas; la colaboración de todos en el desarrollo de los ejes misionales de las organizaciones escolares. El desarrollo de valores adicionales, entre ellos, la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la amistad, el respeto, la generosidad, la perseverancia, la paz que se necesita en el ámbito escolar para evitar actos de violencia física y psicológica; la eliminación paulatina y en lo posible definitiva de casos de acoso y bullying.