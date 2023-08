LA LENTA ATENCIÓN EN LAS CLÍNICAS

Si en una clínica como Medicadiz que ha sido reconocida por su buen servicio, las cosas han cambiado tanto en las urgencias, ¿cómo será la atención en otros lugares? , ¿cómo es el servicio para los que no tienen voz? , ¿Cuántas personas en nuestra ciudad tienen que soportar el mal trato en las clínicas y hospitales por cuenta de un personal que cae en la deshumanización?



¿Cómo en pleno siglo XXl, se siguen haciendo cirugías abiertas, cuando la laparoscopia minimiza los riesgos?, la cirugía abierta ha venido siendo desplazada por la laparoscopia puesto que aporta enormes beneficios a los pacientes, la dificultad está en las exigencias para los cirujanos que para su aprendizaje implica mayores esfuerzos y stres. Pero por otra parte, en medio del desarrollo de la inteligencia artificial, la cirugía robótica se configura como un avance que suple las cirugías laparoscópicas convencionales , logrando aun mayor precisión en situaciones de alta complejidad.

¿Cómo vamos en el Tolima, con estas competencias cirujanas y de disponibilidad en los equipos? Muchas investigaciones hacen recordatorios en la urgencia de implementar tecnologías avanzadas y robotizadas en comparación con la cirugía abierta de medidos del siglo XX e incluso la laparoscopia convencional.

Entonces, ¿cómo es posible que las prácticas de mediados del siglo XX sigan teniendo vigencia en este momento de grandes transformaciones científicas?, ¿por qué razón una médica que recibe la urgencia, se limita a mínimos exámenes? En Medicadiz, de no ser por un médico de nombre José María, (a quien destaco por su calidad y profesionalismo en el servicio de urgencias), de quien lamentablemente no se su apellido, a mi hija no le hubieran hecho una ecografía que determinó pasadas las nueve de la mañana, es decir cuando ya llevaba ocho horas de espera, que era efectivamente apendicitis y que había que intervenirla inmediatamente.

Lo anterior lo expreso dada la experiencia de atención recibida esta semana, en la clínica Medicadiz de la Samaria, cuando mi hija fue víctima de la realidad en la prestación del servicio de salud en nuestra ciudad; con un cuadro clínico de apendicitis y con una sala de espera casi vacía, tuvo que soportar alrededor de 4 horas para ser canalizada y atendida como efectivamente se requería.

Si la clínica siempre fue tan buena y destacada en su funcionamiento, ¿por qué ante el cambio de administración, el servicio de urgencias cae en detrimento por atender ahora también las Eps?

El problema de que se colapse el sistema es que ni las clínicas tienen suficiente personal, ni el personal tiene la actitud de brindar el mejor servicio a pesar de que ya no solo se atienden pacientes de medicina prepagada; también ampliaron la cobertura a las Eps, sin garantizar las condiciones de disponibilidad de personal y sin cualificarlos para que la atención fluya como se requiere ante urgencias tan críticas como aquella que implica una apendicitis.

En el caso del cual me ocupo, a pesar de no existir muchos pacientes en sala de espera, los enfermeros toman demasiado tiempo incluso para canalizarla y pasarle líquidos para la deshidratación y a pesar de los reclamos, la médica que atendió la urgencia parecía no tener claro el procedimiento a seguir. En distintas oportunidades pensamos que era una profesional sin experiencia o conocimientos insuficientes para tratar una situación tan dolorosa como una apendicitis.