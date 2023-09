El actual debate electoral regional tiene pensando a los candidatos y a los electores sobre los principales desafíos para el 2024. La prestigiosa firma Cifras y conceptos en su panel de opinión publicó los resultados de su más reciente trabajo, en esta aparecen los desafíos para el país en cinco dimensiones.



Las respuestas entregadas por los líderes de opinión deben ser un referente para la gestión del gobierno nacional, inclusive cuando algunos de los desafíos advertidos por estos no se alinean con las propuestas hechas por el propio presidente Gustavo Petro. También establece un contexto sobre el que deberán trabajar los nuevos gobernantes regionales. Echemos un vistazo.

En cuanto a los desafíos políticos, un 60% de los colombianos piensan que recuperar la coalición de gobierno y la gobernabilidad del presidente Petro son los más importantes. Concretar la paz y avanzar en su implementación y disminuir la polarización también aparecen, aunque con un bajo porcentaje. Disminuir la corrupción no aparece como un gran desafío para los lideres de opinión.

El principal desafío internacional, según los líderes encuestados para este panel, es el liderazgo de Colombia en Latinoamérica. Mantener y mejorar la relación con Estados Unidos es la segunda preocupación según el panel de opinión. Llama la atención que algunos temas que han sido propuestos por el presidente Petro no aparecen en el radar de los líderes de opinión, entre estos, liderar acciones ambientales contra el cambio climático, conseguir apoyo internacional para la Paz Total, y liderar el cambio de enfoque de la política antidrogas.

Con respecto a los principales desafíos ambientales para el 2024, disminuir la deforestación y combatir la minería ilegal aparecen como las dos principales. También buscar una transición energética justa y sostenible y proteger la Amazonía son algunos de los desafíos que se advierten como importantes.

Los desafíos económicos para el 2024 son una extensión de las actuales preocupaciones; controlar la inflación, reactivación económica, atraer inversión privada y disminuir el desempleo, llaman la atención del 68% de los colombianos. Impulsar la industrialización y aumentar las exportaciones aparecen al fondo de la tabla de desafíos para el año entrante.

Para terminar las dimensiones propuestas en el panel de opinión, los principales desafíos sociales, para un 53% de los colombianos, son reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Mejorar el funcionamiento de subsidios y moderar las reformas sociales no aparecen vistos por los líderes de opinión como principales desafíos, por el contrario, están de últimos en el escalafón del panel.

Y para usted, ¿cuáles son los principales desafíos para 2024?

