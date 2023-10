Un ciclo político que culmina

Cuando apenas si falta algo menos de un mes para el advenimiento de un nuevo suceso eleccionario, ya no se habla de otra cosa en todos “los callejones y las alquerías que el sol ilumina con vivos reflejos” y en cada uno de los puntos cardinales de la geografía de este musical villorrio, que de la elección de los próximos alcalde y gobernador.

“Que fulano tiene un buen perfil para suceder a “el vibrador Hurtado”, o que “mengano o mengana si reúnen las calidades para gobernar el departamento”, son temas que ya están convertidos en los favoritos de los mentideros políticos locales y en los medios orientadores, aun cuando estos últimos, por lo demás, es poco lo que orientan y sí mucho lo que confunden y despistan al potencial elector.

Entre otras cosas porque los candidatos más cercanos a los informadores son aquellos que se ubican en la fila de adelante a la hora del reportaje, de la entrevista o la foto en cuanto evento público se programe, saludando a la manera de las reinas, con estudiada sonrisa y apretado abrazo, ya que los que se dedican a prepararse y a laborar responsablemente apenas si tienen tiempo de salir a la calle muy de cuando en cuando y no es mucho lo que saludan y conversan, pues tal cosa les distrae su escaso tiempo.

De esta manera han resultado cinco aspirantes a la Gobernación del Departamento, encabezados por la abogada, excontralora de Ibagué, exgerente de Infibagué y exrepresentante a la Cámara, Adriana Matiz, avalada por los partidos Conservador, Cambio Radical y ADA a quien los medios señalan como “línea fija”, cargo para el que también optan el de la roja cachucha hermano del gerente de la campaña petrista y hoy Ministro de Salud; el ensayista y poeta William Ospina y otros dos más.

En tanto en cuanto para burgomaestre de esta capital tenemos un número más abundoso de pretendientes/as, como que son nueve: desde un personaje que fracasó en la dirección de este diario; un Brigadier General, que fue director nacional del Gaula, de la Dirección Judicial DIJIN, y sirvió como agregado policial en Washington; un ex representante a la Cámara por el Tolima con el aval del Centro Democrático, y hasta un ex gerente de centro comercial; pasando por una fémina, Johana Aranda, profesional en bacteriología quien se desempeñó recientemente como Secretaria de Salud en la administración local, y tres más cuyas inscripciones se realizaron mediante firmas, entre los que se cuenta un ex diputado avalado por Petro” que en el ejercicio de su diputación apenas si contestó a lista.

Un numeroso elenco del cual se espera y aspira que sus integrantes cuenten con probada honestidad y posean reales méritos de servicio a la comunidad, pues de no ser así no lograremos superar las actuales tasas de desempleo, ni de los índices de pobreza y miseria que hasta hoy presentamos.