Mis 10 años como Papa

Lo expresa el medio de comunicación Vatican News en reportaje con el Papa Francisco en su décimo aniversario en el pontificado, el 13 de Marzo del 2023 – Salvatore Cornizo Ciudad del Vaticano -.

¿Qué siente que está compartiendo con el mundo, con motivo de este hito para su vida y su Ministerio?... dice “el tiempo es presuroso, tiene prisa, y cuando quieres agarrar el hoy, ya es ayer, y si quieres coger el mañana, todavía no ha llegado y te quedas en esta tensión de un hoy, que es ayer y no mañana. Vivir así es algo nuevo. Estos 10 años creo que han sido así… hoy pensando en mis 10 años, si, pero es este estado ¡una tensión, vivir en tensión!

El Papa en sus miles de audiencias recuerda especialmente, el encuentro en la plaza de San Pedro en el 2014 con los ancianos, manifiesta: “los ancianos son sabiduría y me ayudan mucho. Yo también soy viejo. Pero los ancianos son como el buen vino, que tienen una historia añeja. Los encuentros con ancianos me renuevan y me rejuvenecen. Son momentos hermosos, preciosos.

Los momentos dolorosos, el Papa los relaciona con el horror de la guerra, manifiesta: “primero las visitas a los cementerios militares, la conmemoración del desembarco de Normandia, luego la vigilia para evitar la guerra en Siria, y ahora la barbarie que se vive desde hace mas de un año en Ucrania. Detrás de las guerras está la industria armamentística, esto es diabólico. No esperaba que él, un Obispo venido del fin del mundo, fuera el Papa que dirigiera la iglesia universal, en tiempos de la tercera guerra mundial, pensaba que lo de Siria era algo singular, luego vinieron los demás. Me duele ver a los muertos, jóvenes sean Rusos o Ucranianos, me da igual, que no vuelven. Es duro, paz necesitamos paz.

Luego comparte sus sueños, para la iglesia, el gobierno y la humanidad, en tres palabras “FRATERNIDAD, LLANTO, SONRISA”. Fraternidad humana, todos somos hermanos. Aprender a no tener miedo de llorar y sonreír. Si uno se olvida de llorar, algo va mal. Y si uno se olvida de sonreír, es aún peor”.

Si entendemos la esencia del reportaje, ayuda a poner en práctica el diálogo ECUMÉNICO e INTERRELIGIOSO, como lo expresa Benedicto XVI (q.e.p.d.) “ no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello una orientación decisiva”.

Esto refleja el camino de salvación del Papa Francisco que exhorta a asumir la acción, Evangelizando en la renovación e innovación de las estructuras de pastoral, en las que se anuncie la palabra de Dios, de una manera sencilla y misericordiosa, como quien comparte una alegría señalando un atractivo horizonte, que despierte el deseo de comprometerse con el Evangelio. La Arquidiócesis de Ibagué se une con el propósito firme de hacer realidad “Caminar Juntos”. Sinodalidad, haciendo realidad “la iglesia que soñamos” como lo manifiesta nuestro Arzobispo Orlando Roa Barbosa, con la nueva evangelización, los movimientos Laicales y el Nuevo Plan Pastoral 2023 – 2033.

Agradecimiento a la hermana Mariana, directora del ITEP, por compartir información acerca del Papa Francisco.

*Regalenme la paz