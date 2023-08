Se aproxima el cumpleaños de Ibagué

Conmemoración, que permite el cultivo de la memoria histórica de Ibagué, como fuente de identidad colectiva, que rescata, preserva y promociona nuestro Patrimonio Cultural, Tradicional y Popular.

Si damos por sentado, que por lo menos un 80% de la población Ibaguereña, carece de la información necesaria, sobre el proceso de identidad histórica; se necesita suplir este vació que dificulta conocer, entender y vivenciar la relación “Pasado – Presente” como ciclo histórico, que marca cada una de las etapas de nuestra identidad cultural. Ibagué como ciudad capital, debe por consiguiente realizar procesos de planificación y estrategias, que permitan al sector público, sector privado y a la comunidad, abrir espacios académicos y cívicos, en donde las ciencias humanas y el arte, coincidan en una dinámica de acción, que hoy asume responsablemente, el escultor, pintor, cantante, músico, dancista, escenógrafo y artesano, los cuales luchan para proponer y colaborar en el ámbito cultural, de la manera más participativa como “Gestores Culturales”. A ellos los anima el interés por mantener vigente nuestra identidad Ibaguereña y con ello, la grandeza de nuestra tierra Tolimense. Para ello, un grupo de escultores y artistas plásticos han presentado una propuesta a la administración municipal, para la conmemoración del cumpleaños de Ibagué el próximo 14 de Octubre.

Propuesta que determina al arte, como proponente esencial, de los procesos de Identidad Histórica. Se propone establecer escenarios en los cuales se dinamiza, con el “esplendor del arte”, acontecimientos históricos significativos, que han sido piedra angular, en los procesos de nuestra Identidad Local. Son cuatro ambientes artísticos de gran impacto histórico, recreados por el profesionalismo artístico, de cada uno de los artistas proponentes.

Esta demostrado en los diferentes ámbitos profesionales, que sin las historias regionales, no podremos aspirar a una necesaria e importante “Historia Nacional”, porque esta exige tener como fundamento básico el sustento necesario, el estudio detallado y pormenorizado de los estudios regionales, con los cuales se construye la Historia Nacional. Se requiere entender, que la historia no debe estudiarse únicamente, para complementar un plan de estudio, ni como simple información de un pasado, al que no se le extrae la huella, que siempre permanece en nuestros presentes. Es una obligación del pensum académico, reconocer la historia como instrumento esencial, que permite conocer el origen de los problemas, con visión actual, como conjunto de lecciones practicas, del acontecer social, en los parámetros propios de tiempo y espacio. Es considerar la historia como la brújula, que señala los instrumentos necesarios, para seguir la ruta adecuada que señala las metas más acordes, con la realidad, superando los escollos propios del devenir, en la travesía del presente. Sin duda el mejor homenaje para Ibagué es, proponer y actuar en el sector educativo, direccionando en el pensum académico, el conocimiento y la interpretación de la historia como experiencias útiles, que incide en el logro de niveles de desarrollo en todos los contextos. Logrando una sociedad civil que asume su papel histórico de primer actor que se responsabiliza sin vacilaciones, a ejercer su derecho a custodiar y perfeccionar el legado social y cultural recibido como herencia de identidad.