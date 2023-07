El gobierno que para desgracia de nuestra querida Colombia va a cumplir pronto un año de gestión ha dado tantas pruebas de su desvergüenza y de su desconocimiento o desprecio de toda norma moral, que uno podría pensar que ningún exceso, ningún desvarío, ninguna barbaridad proveniente de quien, con muy dudosa legitimidad, nos rige, resulta increíble.

Pero una de las últimas gansadas del presidente Petro es, frente a los más elementales principios éticos de vida y de gobierno, tan aberrante, que sí, ¡parece de veras increíble! Así se despachó: “ Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar” :uno lo lee y no lo cree. Quien tenga un mínimo de discernimiento ético, descubre de inmediato en este descabellado propósito de Petro no solamente un descomunal exabrupto ético, sino una injusticia imperdonable y un perverso estímulo al crimen. Exabrupto moral, porque no es posible que la autoridad, que tiene la función de hacer cumplir la ley y de sancionar a quienes la quebrantan, pretenda lograrlo ofreciéndoles premio para que dejen de hacerlo. Injusticia, porque se les están otorgando dádivas a los asesinos y bandidos, mientras miles y miles de jóvenes luchan a brazo partido para salir adelante con sus proyectos y sueños de realización personal sin hacerle daño a nadie, y a ellos, que sí lo merecerían, no se les tiende la mano; ese dinero cuantioso que pretende entregarles a los asesinos “para que no maten”, déselo a quienes, respetando la ley y al prójimo, necesitan ayuda para salir adelante; y a los delincuentes hágales sentir el peso de la ley y métalos en cintura: eso es lo que ordena una elemental axiología de gobierno. Lo que pretende y anunció sin ruborizarse es, además, un canallesco estímulo al crimen: muchos jóvenes sin horizonte, si se enteran de que a los integrantes de grupos de asesinos y vándalos se les está dando una suma significativa de dinero, ¿no estarán viendo como un camino prometedor el adherir a esas pandillas para granjearse también ellos esa prebenda? Definitivamente, quien por desdicha nos gobierna, no tiene ni un ápice de sentido moral. Y saber que el ministro del interior, tratando de justificar la increíble barbaridad de su amo, salió a decir : “pagarles para que no maten es una metáfora”…Sabrá ese señor Velasco lo que es una metáfora?

Adenda N° 1 : qué triste y bochornosa la conducta de los grandes medios de comunicación hablados y televisivos, - me refiero a Caracol y a RCN – ante las masivas movilizaciones del pasado 19 de julio, multitudinarias, pacíficas, emocionantes, en protesta contra el ominoso gobierno que nos rige : apenas si les brindaron un escaso espacio, presentándolas con imágenes recortadas, y ocultando su magnitud y fervor; esos mismos medios que, en cambio, despliegan todos sus recursos y dan amplio espacio para magnificar, por ejemplo, una marcha de aberrante orgullo …

Adenda N° 2 : las dos veces en que se han celebrado masivas manifestaciones de protesta contra sus políticas de gobierno, el señor Petro ha buscado la forma de encontrarse fuera del país. ¿Verguenza?... ¿Complejo?...¿Cobardía?...¿Forma de taparse los oídos?...¿Política del avestruz?...Ya saldrá, por supuesto, a decir que tales manifestaciones, que él no fue capaz de encarar, fueron esmirriadas y pequeñas…