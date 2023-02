He tenido la fortuna a lo largo de mi vida pública de trabajar con mujeres, fue una mujer la que me llevo a ocupar el primer cargo público importante, cargo que me permitió proyectar mi vida política, ser gobernador dos veces del Tolima y ahora Senador de la República.



Con las mujeres he podido establecer y articular acciones en los diferentes cargos, que me han permitido conocer su gran eficiencia, capacidad de trabajo y sensibilidad humana, han sido muchas las mujeres que he logrado descubrir, nombrar y promover, Dios me ha dado la enorme oportunidad de verlas y vivir los resultados de su trabajo y acciones. En este trasegar tuve la fortuna de conocer a Adriana Magaly Matiz, fue compañera mía, en la segunda gobernación que ejercí, lo hizo como Secretaria de Inclusión Social, cargo que ejerció con lujo de detalles, mostrando su gran capacidad ejecutiva, sensibilidad social y cercanía con la gente, de allí salto e hizo una gran campaña al congreso de la república, obteniendo la mayor votación en la Cámara de Representantes por el departamento del Tolima. En la Cámara de Representantes Adriana Magaly, fue digna exponente de los principios conservadores en defensa de la familia, la mujer, la seguridad, la institucionalidad y el ejercicio de autoridad, dio una fuerte batalla contra la legalización del consumo de marihuana y otras importantes leyes de las cuales fue ponente. Ahora como candidata a la gobernación del Tolima, nos ha demostrado una inmensa capacidad de trabajo, recorriendo cada municipio del Tolima por lo menos dos veces, teniendo contacto directo con la ciudadanía, en el marco del respeto, implementado un estilo de hacer política humano, cercano y sensible. Adriana Magaly Matiz, es una mujer, una gran mujer que tiene como mayor fortaleza su inteligencia, capacidad de trabajo, pero sobre todo sensibilidad humana, verla con los niños, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, me demuestran que el Tolima sin duda quedará en buenas manos. Apoyo a Adriana Magaly Matiz, para que sea la primer mujer Gobernadora del Tolima, lo hago con alegría, orgullo y una gran esperanza.

ÓSCAR BARRETO QUIROGA