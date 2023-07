El ser humano ha estado siempre en búsqueda de la verdad, en nuestro país a razón del conflicto de violencia que hemos vivido por décadas y que nos ha dejado una estela de dolor muy grande y profundas heridas que deben sanar, se hace necesario conocer toda la verdad por dura y cruda que esta sea.

El documento dejado por la Comisión de la Verdad, es la enciclopedia gráfica, que compendia con mucho esfuerzo para no desdibujar la verdad o darle trato preferencial a unos u otros, años y años de barbarie en nuestro país, sin embargo considero que, con el establecimiento de la JEP y los últimos sucesos de los cuales nos hemos enterado en materia de verdad, deben seguir haciéndose estos esfuerzos en búsqueda de la verdad sin ninguna consideración. Solo conocer la verdad y sobre ella construir un nuevo país, hará que situaciones como las ya vividas no se vuelvan a repetir.

Quienes hemos sido víctimas del conflicto colombiano, entendemos el valor de la verdad como un instrumento de sanación y construcción de escenarios de paz, es la consolidación de una nueva ciudadanía que entienda que, sobre la base de la diferencia está la convivencia y que la diferencia no puede generar violencia. Es la verdad el sustento para la nueva sociedad que debemos fundar los colombianos, verdad aunque sea cruda y dura, verdad reveladora como acto de reflexión, como punto final y punto de partida.

Necesitamos toda la verdad posible sobre el conflicto colombiano, donde quede clara la participación de los actores violentos sean del Estado o de cualquier grupo participante, no podremos construir una sociedad distinta, una sociedad mejor, donde no tengamos claramente conocido que pasó, para de esa forma establecer lo que debemos hacer y lo que no puede volver a pasar.

La verdad debe ir acompañada de institucionalidad, de legalidad, por supuesto de reconocimiento y de reparación, para que de esa manera, aunque quede la cicatriz las heridas se curen para siempre.