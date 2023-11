Mujeres al poder

Durante toda mi vida pública he trabajado en mayoría con mujeres, con ellas he implementado planes, proyectos y programas que hemos ejecutado de la mejor manera, fue una mujer la que me promovió para el servicio en lo público y siempre he querido y así lo he hecho promover la mujer ibaguereña, la mujer tolimense, para ocupar cargos y para que participen en electoralmente.



El domingo 29 de octubre nos embargó la felicidad al saber que por primera vez en la historia el Departamento del Tolima tendrá una mujer como gobernadora, pero además que en Colombia se pasó de contar solo con dos gobernadoras a tener seis. Lo propio pasó con las alcaldías en el Tolima, donde se aumentó de cinco a nueve mujeres, algunas con la característica de der las primeras mujeres alcaldesas, las mayores votaciones y en el caso particular de Herveo, se eligió a la Alcaldesa más joven de país. Sin duda, es un paso enorme el que dan las mujeres en el campo de la política electoral, que deberán consolidar en sus gabinetes y equipos para ejercer un amplio liderazgo, con disciplina y ejemplo, que lleven a la sociedad colombiana y tolimense a reconocer en las mujeres un gran activo para la vida pública. Estoy seguro, que su naturaleza, sensibilidad, buen juicio, ganas de servir y sacar adelante sus municipios y departamentos nos van a demostrar, que las mujeres están preparadas para estos retos y para los que se les vengan más adelante. En estas líneas quiero hacer ese homenaje a la mujer tolimense, a la mujer colombiana, que todos los días se levanta a luchar por su familia, por sus hijos, por su comunidad y que ahora en estos escenarios de poder seguirá la senda de su naturaleza, esta vez para mejorar la calidad de vida de muchos de sus conciudadanos. Como diría la poeta Corsina “Mujer que emprende la vida y en la vida deja el alma, prodigiosa perfección cuando de engendrar se trata. Universo femenino que, usando bien la palabra, desarma a quienes pretenden de nuestra historia apartarla”.



ÓSCAR BARRETO QUIROGA