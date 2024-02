“Ninis”, calidad y oferta de empleo en Ibagué

Es una alianza de los sectores público y privado para tratar de que los jóvenes puedan ingresar al mundo laboral.



El desempleo en Ibagué es un tema de nunca acabar, a pesar de que periódicamente se dan a conocer estudios y análisis al respecto. En estos días, después de conocer las apreciaciones de una voz calificada como la del ex director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien hizo notar que más del 40% de la población en etapa productiva en Ibagué no está buscando empleo, se volvió a hablar de los “ninis”.

Los “ninis” son jóvenes entre los 14 y los 28 años, que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con la ex secretaria de Desarrollo Económico municipal y ex directora de Fenalco, Alba Lucía García, en Ibagué hay 21.000 “ninis”, lo cual tiene graves implicaciones en el progreso de la ciudad, ya que este grupo poblacional tiene más posibilidades de quedar atrapado en la pobreza.

Atribuye la elevada cifra de “ninis” a varios factores, entre ellos, que muchos jóvenes se volvieron dependientes de los subsidios del gobierno, como el de Jóvenes en Acción; además, hay una alta dependencia de la oferta proveniente del sector público y un buen número de egresados de carreras tradicionales no consigue ocuparse. Así mismo, señala que muchos no quieren cumplir horarios ni estar atados a un puesto de trabajo, mientras que otros tienen unas altas expectativas sobre los empleos, idealizados en las redes sociales, pero inexistentes en nuestro medio.

También hay diferentes posiciones acerca de la calidad del empleo en Ibagué. Por una parte, algunos dueños de negocios expresan que los jóvenes no se comprometen con las empresas, no ejecutan sus tareas y sí quieren altos salarios. En la otra orilla se encuentran los que buscan ocuparse, quienes sostienen que los salarios están por debajo del mínimo y este no es justo ni compensa las horas de trabajo, pues deben cumplir jornadas que exceden el tiempo legal.

Así mismo, se normalizó en algunos negocios poner “a prueba” a los aspirantes, es decir, que trabajen una o dos semanas, y si el contratante considera que no reúnen los requisitos del cargo, los despiden sin reconocerles los días laborados.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Para aquellos que no han desistido de buscar empleo, hoy se celebra en el Panóptico el Festival del Camello, donde se reunirán más de 30 organizaciones para ofrecer más de 300 vacantes. Es una alianza de los sectores público y privado para tratar de que los jóvenes puedan ingresar al mundo laboral.