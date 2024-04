La importancia de ahorrar agua

El aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias y la escasez de agua, hoy son realidades con las que debemos aprender a convivir, por lo que lo responsable es tomar medidas para cuidar el medio ambiente y, por encima de todo, el agua.

E n medio de los estragos causados por el fenómeno del Niño que desde hace meses ha impactado al país y, por supuesto, a Santander, nos encontramos en un momento crucial para reflexionar sobre la importancia vital del agua y la urgencia de cuidar este recurso precioso. Si bien es cierto que aún no hemos experimentado desabastecimiento y tenemos una buena reserva en el embalse de Bucaramanga, no podemos permitirnos caer en la inconsciencia porque, muy por el contrario, es momento de actuar con responsabilidad para evitar que, si no se cumplen los pronósticos de lluvias de La Niña, tengamos que afrontar algún período de racionamiento.

Bucaramanga y su área metropolitana han sido beneficiadas por contar con recursos hídricos significativos, como un páramo y un embalse que nos protegen. Sin embargo, esta riqueza no debe tomarse como garantía de suministro inagotable.

La realidad es que el cambio climático está generando condiciones ambientales cada vez más extremas, y los eventos meteorológicos como el fenómeno del Niño son solo uno más de los que podemos esperar en el futuro, si no tomamos desde ahora las medidas adecuadas para evitar efectos catastróficos, como sequías o inundaciones, que ya son de frecuente ocurrencia en otros lugares del planeta. Mucho más que un recurso, el agua es el sustento de la vida.

Sin embargo, a menudo despreciamos su verdadera importancia y la derrochamos sin considerar las consecuencias. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia: cerrar la llave para evitar desperdicios, reparar fugas en las tuberías, considerar tecnologías más eficientes en el uso del agua en nuestros hogares y lugares de trabajo, son solo tres ejemplos de acciones que ayudan a conservar millones de litros de agua cada año, pero, además del ahorro individual, es crucial que las autoridades y las empresas implementen políticas y prácticas que promuevan el uso responsable del agua.

La educación ambiental también es fundamental en todo esto, pues debemos concientizar a la población sobre la importancia del agua y fomentar una cultura para su cuidado. El aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias y la escasez de agua, hoy son realidades con las que debemos aprender a convivir, por lo que lo responsable es tomar medidas para cuidar el medio ambiente y, por encima de todo, el agua, pues en estos tiempos de incertidumbre climática, esta, además de un elemento vital, se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia para las próximas generaciones.

Cuidemos estas ventajas y fortalezas que tenemos frente a otras regiones.