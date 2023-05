‘El negocio mío era salvar vidas’: gobernador del Tolima responde a la polémica declaración de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud

Hace unos días el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue centro de críticas porque en un debate ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, sobre la reforma a la salud, dijo que durante la emergencia por la pandemia del Covid-19 se crearon muchas UCI por negocio.

El funcionario expresó: “aquí montaron un negocio con el Covid y triplicaron las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ahí se hizo, nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios, en nuestro departamento abrieron ucis como si estuvieran abriendo cualquier tipo de droguería”.

Sobre este tema fue consultado el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, teniendo en cuenta que en la emergencia sanitaria, el Tolima abrió unidades de este tipo para atender a los pacientes.

Por lo que en medio de una intervención pública el mandatario seccional expresó que este servicio para él no fue negocio, “las UCI mías son públicas y el negocio mío era salvar vidas, o sea que a mí esa ‘pedrada’ no me cae porque yo no monté ninguna UCI privada.

“Y el cien por ciento de su facturación pues le ingresa al hospital, y esas UCI fueron las herramientas que los médicos tuvieron para salvar vidas, entonces a mi esa ‘pedrada’ no me cae, tengo total tranquilidad”, puntualizó.

Orozco Valero recordó el trabajo adelantado en medio del Covid-19, igualmente dijo que en ese entonces la proyección de posibles fallecimientos a causa del virus era de 30 mil personas.

“Tan solo teníamos 43 camas de cuidados intensivos en lo público, y 130 en lo privado, y cuando encerramos a la gente del Tolima (durante la cuarentena), no era por que el Covid no se fuera a propagar, era sencillamente para que nos diera tiempo de mirar cómo organizábamos las camas de cuidados intensivos que nos recepcionara a la gente, y creo que esa fue una de las mejores decisiones que tomamos”, comentó.

Agregó que para esa época la sede El Limonar del hospital Federico Lleras Acosta estaba totalmente deteriorada, sin embargo, a pesar de las advertencias que recibió se arriesgó a organizarla.

“Tomamos la decisión de colocar 43 camillas de expansión para atender. En el tercer piso organizamos una Unidad de Cuidados Intensivos de 10 ‘camitas’, y ahí arrancamos”.

Tras una fuerte inversión por parte del Departamento, en la actualidad el ‘Fedelleras’ cuenta con 96 especialidades, más de 220 médicos especialistas y una facturación que supera los $20 mil millones mensuales.

“En el fondo lo que buscábamos era tener un hospital de alto nivel y que la gente pobre del Tolima, el campesino, el adulto mayor, el día que tenga un problema de salud, sea atendido, como atienden a la gente rica de este país en Bogotá”.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

Familias del sur del Tolima llevan décadas esperando por sus seres queridos: la Unidad de Búsqueda desplegó acciones de investigación humanitaria

Supersalud ordena intervención forzosa de la EPS Asmet Salud: deuda acumulada supera los $900 mil millones