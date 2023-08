En el día de la fotografía resaltamos a Paola González: una de las artistas visuales más importantes del Tolima

Hoy es un día muy especial para quienes se dedican a la fotografía, un oficio que tiene un gran impacto social y que en el Tolima ha crecido de manera significativa, incluso más equitativa, pues si hacemos memoria, los fotógrafos más reconocidos en los que pensamos son hombres, y no hay nada de malo en ello, pero sí es muy positivo que ahora las mujeres fotógrafas resaltan en territorio Dulima; una de ellas es Paola Andrea González Vázquez.



Paola es una fotógrafa que destaca por su estilo, por los personajes que escoge para capturar en las calles de la ciudad. Se mueve entre Ibagué y Bogotá. Su ligereza al caminar le proporciona el mimetismo necesario para disparar en el instante decisivo, tiene la habilidad para entablar diálogos con las personas que se encuentran en su cotidianidad.

Su primer enfoque

Mientras hacíamos un recorrido por diferentes espacios de Ibagué y con la sensibilidad a flor de piel, me contó sobre su niñez: "Mi primer acercamiento con la fotografía, hablando de lo tangible, es con una cámara fotográfica que me regaló mi padre. Pero a él ya no le servía, entonces yo simplemente jugaba con esa cámara".

Desde pequeña, Paola se fascinó con el material físico que podían percibir sus sentidos, los de una niña curiosa e inquieta. De esa manera recuerda las visitas constantes que hacía a la casa de una amiga de su mamá y la interacción permanente e íntima que fue construyendo con estos libros llenos de fotografías. Incluso si no fueran retratos de personas conocidas, la textura y las historias que podía observar en cada foto, la llevaron a apuntar su mirada para siempre en estos artefactos.

"Hace poco me di cuenta de que uno de los acercamientos más importantes que he tenido en mi vida son los álbumes fotográficos. Siempre me ha llamado la atención la impresión en el papel, el color, los recuerdos que hay detrás de cada imagen. Esos fueron mis primeros acercamientos a lo fotográfico de niña, tal vez jugando ahí y experimentando", cuenta con afecto Paola y vuelve a nombrar a su padre.

"Mi papá me regaló una cámara fotográfica de rollito, esa larguita, una Kodak que no me acuerdo ahorita la referencia, y fue con la primera cámara que yo empecé a hacer fotografía con mis amigos, cumpleaños o hacer algo muy especial porque eran 12, 24, 36 fotos", Ese fue el primer contacto con una cámara fotográfica que le permitió sorprenderse aún más con el revelado y todo ese proceso mágico que tiene la fotografía.

Es muy bonito acercarse al otro y entenderlo, ser una oreja y después ya entrar a la imagen

Se iluminó el cuarto oscuro

Bogotá es un lugar muy especial para la artista tolimense, es allí donde disfruta hacer fotografía de calle o paisaje urbano. Es en esta ciudad multicultural donde inicia sus estudios en cine y televisión y entra en contacto con los químicos en el laboratorio de revelado.

En el 2013 decidió estudiar un taller de fotografía profesional. "De ahí en adelante he seguido estudiando la imagen de diferentes maneras y formas y cada día aprendiendo" , expresó Paola con la humildad que identifica a los grandes artistas.

"La nevera, a veces llena, a veces vacía, helada y picosa. Llena de matices silentes y salvajes. Robándome el corazón en cada charco", son las palabras que acompañan algunas de sus fotos en su perfil de facebook. Es que 'Pao La González', como se nombra en redes sociales, se involucra en aquello que retrata de tal manera que logra capturar los detalles que considera interesantes o importantes de cada lugar o de cada persona reflejada en su lente.

Pero Paola no quiere que esas historias queden en la virtualidad y gracias a su disciplinado trabajo ha conseguido exponer en el Museo de Arte del Tolima y en el Museo Panóptico de Ibagué y así lo confirma: "Eso es lo que uno quiere como artista, no sólo que las imágenes queden en las redes para unos likes. La idea es que uno pueda mostrar esas obras. Es bonito también el reconocimiento y que uno vea su trabajo allí".

Revelados con rebelión

El arte conceptual es uno de sus mayores intereses en la fotografía, que es su vida misma, y en los charcos que retrata se refleja su particular mirada. Paola es una artista que destaca en su región y entre sus colegas mismos, pues a través del retrato genera reflexiones y no es ajena a las iniciativas ciudadanas que surgen de las inconformidades sociales; ejemplo de ello es la recuperación que se adelanta en uno de los parques más importantes para el arte y la cultura en los viejos tiempos, hoy abandonado por el gobierno local y en el cual expone sus fotografías, sumándose a la apropiación de este espacio en el marco de la feria ‘Vive Centenario’.

Siempre han existido las mujeres fotógrafas, porque siempre han existido las mujeres que cuestionan lo que observan, Paola es una de ellas y al respecto manifiesta: “La historia del país ha pasado por el lente de mujeres, cómo Liliana Toro, Viki Ospina, Zoraida Díaz entre otras. La lista de mujeres fotógrafas que deberían ser referentes en la academia y el gremio está, pero poco se sabe y se nombran. Hay una gran variedad de mujeres que trabajan con la imagen no solo en el centro del país, sino en todo el territorio nacional, mujeres con trayectoria y otras que están iniciando”.

Gracias a las mujeres como Paola que disparan con firmeza, exponiendo la vida en una fotografía. “Creo que hay muchas mujeres dispuestas a trabajar detrás de una cámara, a seguir siendo productoras de imágenes y conocimiento, pero también se espera que las oportunidades laborales sean equitativas”, es el sentir de esta admirable artista, y la mía también. Que viva la fotografía en este bello día y que resistan las memorias en el papel y en los corazones por siempre.

Sobre la Artista

Ha participado en diferentes convocatorias, siendo ganadora y finalista en premios municipales, departamentales, y nacionales como lo son:

Mención de honor Autorretrato Zona Cinco, Bogotá (2015). Ganadora Fotografía Behance Tolima-Huila (2016). Fotogalería Sony Store Bogotá (2017). Finalista Colombia en Fotos, Bogotá (2018). Premio Smart Photography, Andes Foto Fest (2020). Premio Departamental Fotografía Virtual de la Dirección de Cultura (2020). Premio Municipal de fotografía Daniel Camacho Ponce, Ibagué (2020). Premio Fotolibro “Ibagué Trazos de Luz” premio municipal (2021). Fotazo Nacional. Mujer Fotógrafa, Ibagué (2022). Fotazo Nacional Reportería Gráfica, Ibagué (2023).

Su trabajo ha sido exhibido en exposiciones y publicaciones editoriales, ha dictado talleres de fotografía para niños y adolescentes en diferentes comunidades.

