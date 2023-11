40 quinceañeras cumplieron su sueño gracias al gran corazón de Tolima Stereo

Cuarenta son los años que cumplió Tolima Stereo 92.3 FM y el número escogido para los cupos de las jovencitas a las que se les celebró su fiesta de quince años.

​La noche más especial que puede tener una niña es sin duda la fiesta de quince años. Por tradición, esta es una de las celebraciones más importante y significativa para una adolescente, y muchas hemos soñado con este mágico momento alguna vez.

Poder vestir como las princesas que presentan en la televisión, bailar el vals en la mitad de un salón, con la mirada de los invitados rodeando la sublime escena, hacer el brindis junto a las personas que más nos aman. Sostener en las manos un ramo de flores, escuchar los aplausos, retumbar por nuestra presencia y que cada detalle de este momento se quede por siempre palpitando en nuestros corazones.

Pero no todas logran cumplir la anhelada celebración como la sueñan. Las condiciones económicas y las situaciones familiares de muchas jóvenes no son como las pintan en los cuentos animados. En Colombia muchas niñas crecen con el sueño frustrado de tener una fiesta de quince y en Ibagué la emisora Tolima Stereo, 92.3 FM, pensó en ellas.

La emisora celebró su aniversario número 40 con diferentes actividades. Según su director, Gustavo Adolfo Garay Tascón, la empresa quiso cerrar su celebración con broche de oro.

Tolima Stereo se caracteriza por complacer a sus oyentes y premiar su fidelidad, así como por el compromiso social. Es así como en anteriores años han celebrado muchos otros cumpleaños llevando una torta y un cantante hasta la residencia de la cumpleañera ganadora. Este año la emisora fue más lejos y organizó una gran fiesta para 40 quinceañeras.

Así se eligieron

La primera tarea para que esta fiesta se llevara a cabo, era seleccionar a las 40 niñas que iban a disfrutar de este regalo de celebración.

Se abrió una convocatoria para todo el público de Tolima Stereo. Por la emisora anunciaron el gran evento y los requisitos para poder participar por uno de los 40 cupos.

Las niñas que cumplieran en el 2023 sus 15 años, que pertenecieran a los estratos 1 o 2; la única condición es que tuviera el acompañamiento de un adulto que la representara, las jovencitas debía enviar una carta contando su historia y motivación para ser elegida.

62 jovencitas de diferentes barrios de Ibagué cumplieron con los requisitos y el 7 de noviembre se hizo un en vivo, por las redes sociales de la emisora, se eligieron las 40 jovencitas, 38 de barrios de Ibagué y 2 veredas de la capital tolimense.

Una noche soñada se hizo realidad

Gustavo Garay, director de Tolima Stereo contó un poco de lo vivido previo a la fiesta. “Hicimos una reunión el 10 de noviembre con las niñas y la persona responsable y ahí les explicamos todo y de qué se trataba el evento”.

La celebración no tuvo ningún costo para las cumpleañeras. Según el director de la emisora, a ellas se les pidió que el día que, el 19 de noviembre, llegaran a las 02:00 de la tarde al salón Social de la Policía, en el colegio Nuestra Señora de Fátima, en Picaleña.

Solo debían llevar las zapatillas y el maquillaje y peinado que ellas quisieran. A esa hora se vistieron con su anhelado vestido de princesa e hicieron un ensayo con los familiares que las acompañaban.

Sobre las 05:00 de la tarde empezó el evento. Cada una tuvo la oportunidad de bailar el tradicional vals, como eran 40 niñas, se organizaron 5 parejas en cada ronda.

Todas brillaban en el centro del salón mientras los fotógrafos que apoyaron el evento, les disparaban con sus flashes. Ellas felices sonrieron para la cámara y algunas otras solo miraban al público con timidez pero emocionadas.

Luego vinieron las presentaciones de los artistas invitados que también se sumaron a esta gran causa. Keyla Lions, ex participante de La Voz Kids en el 2015, puso a cantar con su gran talento a las más de 200 personas presentes.

La canción de cumpleaños fue armonizada por un saxofón y una agrupación de mariachis. Se sortearon 20 premios entre las quinceañeras, quienes disfrutaron además de una cabina 360 para filmar este gran recuerdo.

Se dio por supuesto el brindis con conmovedoras palabras para cada una se las homenajeas. Lágrimas, risas, abrazos, luces, colores, torta, cena, una pista, led, pólvora, influenciadores, hubo de todo, bueno, menos licor, pero se vivió la experiencia que toda niña sueña para sus quince años y hasta más.

El sueño cumplido

Daryari Samanta Méndez Hernández fue una de las escogidas, cumplió sus 15 años el pasado 28 de junio y que no se imaginó poder tener la oportunidad de celebrarlos ‘con todas las de la ley’.

“Me sentí muy feliz y contenta porque nunca había tenido una fiesta así, nunca me imaginé la fiesta porque no tenemos los recursos” contó Daryari con emoción.

“Una prima fue quien me maquilló y me peinó y mi tía me compró las sandalias. Los cantantes nos dieron flores y en una rifa me tocó el número 8 y me gané un reloj táctil y boletas para ir al parque Caiké. La gente me felicitó y me dijo que me veía muy bonita”.

Ella vive con su tía Aurora Méndez en el barrio Galarza, quien confesó que Daryari es huérfana de madre y el padre no tiene como sostenerla, así que ella es quien está a cargo de su cuidado.

“La niña nunca había tenido una fiesta, ni una partida de torta, no tenemos los recursos para una reunión tan bonita. Estamos muy agradecidos con Tolima Stereo porque es una experiencia muy linda”.

Aurora es una seguidora fiel de la emisora más romántica del Tolima, pues también agregó: “Ellos me han colaborado con una silla de ruedas también”.

En medio de la felicidad que todavía las inunda, contó su experiencia para participar con su hija-sobrina.

“Yo llamé para participar en la sección de cumpleaños a pedir que me la felicitaran y llevé los papeles que pedían, pero me faltaba uno y el último día antes de medio día alcancé a llevar uno que me faltó, que era la carta escrita por la niña”.

“Si unimos esfuerzos podemos lograr llevarle el bienestar a muchas personas y eso es lo que deberíamos buscar las empresas y ojalá el sector oficial aprendiera también al respecto”, Compartió como conclusión el director Gustavo Garay, sobre la realización de este extraordinario evento.

Dato

En medio de los regalos y las rifas que hicieron, una de las niñas se ganó un viaje a Santa Marta. Se realizó una conferencia también para las niñas a cargo de la psicóloga Kelly Manrique, experta en neurolingüística, quien les compartió diferentes reflexiones para sus vidas que las motivaran a cumplir muchos más sueños como el que estaba haciendo realidad ese día.

“Como eran 40 años quisimos tener 40 quinceañeras” Gustavo Garay, Director de Tolima Stereo ​

Patrocinadores del evento

Este gran evento se pudo llevar a cabo gracias a la unión de diferentes empresas que apoyan y promueven valores familiares y que tienen un sincero compromiso con el desarrollo social.

El primero en sumarse a esta iniciativa fue Julián Guevara Eventos, quien se dedica a decorar este tipo de fiestas y aunque le pareció al principio una locura, apostó por hacer realidad el sueño de 40 niñas de Ibagué.

También, la Policía Nacional, Comfenalco, Mercacentro, Víctor Avello sonido e iluminación, Dymar flores y detalles, Mariachi Hernández, Centro Comercial La Estación, León Gráficas, Joyería Orien y papelería La Comuna. Artistas como John F y Marco Antonio Solís de Yo me llamo, Yaneth la reina de la tecnocumbia, la orquesta de la Policía.