Comunicado de prensa a los usuarios del Magisterio

El Grupo Empresarial Emcosalud (GEE) integrado por Emcosalud (organización cooperativa), Distribuciones Emcosalud (organización auxiliar del cooperativismo) y la cadena de droguerías Emcofarma (organización auxiliar del cooperativismo) se permite informar a todo el magisterio Tolimense, que como organizaciones de economía solidaria, de pequeños propietarios, cuyos asociados son otras cooperativas y profesionales de la salud, presentamos la siguiente oferta de prestación de servicios en el marco del nuevo modelo de salud, garantizando la continuidad de los procesos de atención que están habilitados por nuestras empresas, contribuyendo de esta manera a la construcción de este nuevo modelo, valga la redundancia, que esperamos sea exitoso, aunque no este exento de dificultades en sus inicios.

Este modelo, deja en cabeza de la FIDUPREVISORA todas las actividades del aseguramiento que venían realizando los anteriores operadores, en este caso TOLIHUILA, como la contratación y gestión de la red de servicios, autorizaciones, afiliaciones, gestión de base de datos, gestión de pagos y de cuentas médicas (Recepción, revisoría y auditoria) así como también instrumentar la gestión del riesgo en salud y financiero.

El acuerdo 03 de 2024 emitido por el Consejo Directivo del FOMAG establece el plan de beneficios y el modelo atención, que busca fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS), los equipos extramurales multidisciplinarios con un enfoque preventivo, familiar y comunitario, garantizar las sedes exclusivas y en general todos los derechos adquiridos en el PBM (Plan de Beneficios del Magisterio).

Emcosalud, como Prestador de Servicios de Salud (IPS) ofertó las sedes exclusivas con que cuenta en el departamento del Tolima, adicionando la sede del Líbano porque la IPS MEDISALUD no cumple las condiciones de habilitación de la resolución 3100 exigibles desde el 1 de junio de 2023. Los servicios ofertados en nuestras sedes son los correspondientes al componente de Atención Primaria (incluidas especialidades básicas), Promoción y Mantenimiento de la Salud (incluidas las Rutas de Atención Integral en Salud-RIAS), red complementaria de especialidades no básicas, Equipos de Cuidado Integral de la Salud (ECIS), programas de VIH, Artritis Reumatoidea y Hemofilia. También vamos a ser operador de medicamentos a través de los puntos de dispensación propios en las IPS y la red de farmacias EMCOFARMA, incluidas algunas moléculas de alto costo (que si bien no están contratadas) vamos a dar apoyo para garantizar la continuidad e integralidad de la atención a los usuarios de estas patologías.

La red complementaria ambulatoria y hospitalaria, es básicamente la misma que ha estado disponible por el operador TOLIHUILA, contratada directamente por FIDUPREVISORA a la cual pueden acudir en el marco del sistema de autorizaciones, referencia y contrarreferencia que ha establecido el contratante.

Queremos manifestar a todos ustedes que como ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, no repartimos utilidades, todos nuestros trabajadores están vinculados por contrato laboral a término indefinido y como actores del sector salud padecemos todas las dificultades en los flujos de caja que aquejan al SGSSS, que hoy impulsan al gobierno del cambio a proponer un nuevo SISTEMA NACIONAL DE SALUD que de verdad intervenga el proceso salud enfermedad con un enfoque preventivo, un modelo APS que des especialice la atención médica, fomente la atención prehospitalaria, de cobertura universal, garantista de derechos y con enfoque territorial, entre otros aspectos.

En este nuevo modelo de salud, esperamos contribuir, desde la cadena de los afectos, a ser arquitectos del cambio, por encima de personas que se han dedicado desde las fronteras del odio personal (afortunadamente minoritarios) a obstruir esta etapa de transición, la mayoría de las veces con mentiras. Nuestro compromiso es con ustedes, con toda la sociedad y por la construir de un país más incluyente, de pequeños propietarios, con menores desigualdades y donde la pobreza no sea el pan de cada día.

A CONTINUACIÓN, LA RELACIÓN DE NUESTRAS SEDES Y OFERTA DE SERVICIOS POR MUNICIPIO:

Ibagué

Ortega

Espinal

Honda

Fresno

Chaparral

Líbano

Mariquita