El importante cambio de ingreso que propone Jairo Alexis López, candidato a rector, para la Universidad Nacional

Candidato a rectoría de la Universidad Nacional plantea revisión urgente del sistema de admisión pues el actual marca brechas en el acceso para las mujeres.

El profesor Jairo Alexis López, candidato con el número 4 a la rectoría de la Universidad Nacional, es consciente del reto que supone dirigir la universidad pública más importante del país, con 60 mil estudiantes, 3 mil profesores, un presupuesto de 2.2 billones para el presente año y un déficit de $4 mil millones, el más bajo en los últimos quince años. Dentro de sus propuestas incluye una revisión a fondo del sistema que determina el ingreso de los aspirantes de pregrado y aprovecharlo como herramienta para acortar brechas.

Tradicionalmente, explicó el profesor del Departamento de Física de la sede Bogotá, el examen de ingreso ha sido una impronta de la Universidad, no obstante, hay una gran necesidad de revisarlo y ajustarlo pues “una tesis de maestría en Ciencias- Física de la UNAL realizada por Santiago Antolinez y dirigida por los profesores Álvaro Valdés y Eduardo Rodríguez muestra que hay preguntas que tienen un sesgo de género, lo que pone en ventaja a un hombre con respecto a las mujeres. No se trata de que las preguntas del examen sean más fáciles para ellas, se trata de que no existan sesgos de género que aventajen a unos o a otros”.

El profesor Jairo Alexis López agregó también que el examen de ingreso es un sello de buena reputación, “pero tenemos que empezar a usarlo mucho mejor. Por ejemplo, desde el examen mismo tenemos que empezar a hacer gestión del ingreso, por ejemplo identificando cuáles estudiantes van a requerir un acompañamiento más fuerte desde lo académico y grantizando los recursos para tal fin. En la actualidad en la sede Bogotá, no todos los admitidos que han sido clasificados para nivelar matemáticas o lectoescritura pueden hacerlo por falta de recursos” afirmó.

Sobre este asunto, la tesis de maestría mostró que, en el caso del estrato 1, se necesita que se presenten cerca de 40 mujeres para que pase una, mientras que para los hombres la relación es de 20:1.

“Eso nos indica que algo estamos haciendo mal. Tenemos que analizar el problema que al parecer es estructural porque a pesar de que la diferencia es menor en en los estratos 4 y 5 el número de hombres y mujeres la brecha existe”, concretó.

El doctor López es partidario de buscar fórmulas que permitan que más mujeres ingresen a la universidad, “obviamente sin afectar la excelencia académica que ha distinguido a nuestra universidad desde su fundación”, entre otras cosas porque “el indicador de egreso es más alto en mujeres que en hombres, lo que indica que ellas desertan menos”.

El aspirante a la rectoría propone acudir a la ciencia para mejorar el sistema de ingreso, el examen y los indicadores de la gestión académica en el ingreso “La ciencia, los desarrollos de la tecnología tienen que estar al servicio de nuestras comunidades. En ese sentido, no es descabellado pensar en implementar un modelo de termodifusión para analizar la evolución y progreso de las mujeres y de los hombres que ingresan a la universidad, con indicadores concretos de lo que podemos hacer para acortar brechas sociales o de género”, recalcó.

El profesor Jairo Alexis López (Medellín, 55 años), quiere ser el próximo rector de la Universidad Nacional de Colombia, elección que tendrá lugar el próximo martes 12 de marzo.

Nota: La tesis referenciada es Antolinez- Cortés, S. (2021). Estudio de la Deserción en la Universidad Nacional de Colombia y su papel de termalizador social.