La deserción escolar en el Tolima: La reprobación de grados es uno de los factores causantes de este fenómeno

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la ministra Aurora Vergara, ha hecho un llamado a los secretarios de educación sobre la atención que amerita el fenómeno educativo de la deserción escolar intra-anual, es decir, del abandono de estudiantes de sus establecimientos educativos durante el curso del año escolar.



La deserción escolar ha sido objeto de estudios a lo largo de los años, debido a la magnitud que ha alcanzado. Es uno de los indicadores educativos de fracaso escolar y de ineficiencia interna del sistema escolar colombiano, junto a la reprobación y repitencia escolar.

No ha sido posible lograr que los estudiantes que se matriculan en los niveles de educación básica y media, permanezcan, por lo menos durante el año para el cual se han matriculado y, en consecuencia, no se garantiza el derecho fundamental de los estudiantes a la permanencia y avance hacia niveles educativos superiores.

Si nos atenemos a los datos cuantitativos que suministra el DANE sobre deserción escolar, se debe hacer la advertencia de que no es la deserción la de mayor ocurrencia, cuando se pone la mirada sobre los factores de la eficiencia interna escolar.

Ahora, es la reprobación escolar o “pérdidas del año escolar”, lo más grave, porque se ha convertido en causante de la repitencia de grados y ha relegado a la deserción escolar a un tercer lugar en estos indicadores de fracaso escolar en Colombia. Por lo menos así se cuantifica entre los años 2019, antes de la pandemia del covid-19, en el 2020, durante la ocurrencia grave de ésta y en el 2021, año posterior.

En el año 2019, en Colombia, la reprobación escolar era equivalente al 5.4%, pasó a ser de 6.77% en tiempos de la pandemia y fue más alta, del 6.95, en el año 2021. En esos mismos años, la deserción fue sucesivamente del 1.93%, 4.85 y de 4.27%.

Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad en la intervención estatal? Hay mayores oportunidades, a menor costo, si se interviene sobre la reprobación escolar. En cada plantel educativo, el Consejo Directivo y cada docente puede tomar decisiones dirigidas a atenuar la ocurrencia de este fenómeno educativo, uno de los causantes de la deserción e indicador del bajo desempeño académico en las áreas y asignaturas del plan de estudios.

La magnitud de la deserción escolar

La reprobación y la repitencia escolar ocurren en mayor magnitud, pero ello no es motivo para descuidar la deserción escolar. Ésta, en Colombia, se evalúa con base en las tasas de deserción intraanual, siendo que en otros países se tienen en cuenta otros indicadores. Es un fenómeno complejo y multicausal, que afecta la trayectoria educativa de los estudiantes hacia grados de escolaridad más altos.

La deserción escolar puede ser analizada en dos momentos en cuanto al tiempo en que ocurre. Una es la deserción intraanual si el abandono de las aulas sucede durante el año escolar y la otra, la deserción interanual o de cohorte cuando se da entre un grado y otro y se refiere a la trayectoria educativa del estudiante hacia niveles educativos superiores. No todos los estudiantes avanzan hacia la terminación del bachillerato o hacia un título de educación superior.

Con datos totales del Tolima, es decir de los 47 municipios, incluyendo Ibagué, de 29.273 estudiantes matriculados para cursar el grado primero de primaria en el año 2014, sólo se matricularon en el grado 11, el último del bachillerato en el año 2023, un total de 15.414 , es decir, un 52.7%.

En el trayecto de los 11 años , abandonaron las aulas 13.859 , cifra que equivale a una deserción interanual del 47.3%. Que de 100 estudiantes matriculados en primero de primaria, sólo 53 lleguen al grado 11 es un problema preocupante que hace evidente la magnitud del fracaso escolar, de la baja capacidad del sistema escolar en el Tolima para retener a sus estudiantes en las aulas, por lo menos hasta cursar el bachillerato completo.

Las razones de la deserción escolar

El estudio sobre las razones por las cuales los estudiantes matriculados desertan o abandonan las aulas en el Tolima, no ha sido suficientemente estudiado en el Tolima o por lo menos las investigaciones que se han realizado sobre el tema son fragmentarias.

La mayor parte de las investigaciones sobre deserción escolar en Colombia, tienen la autoría de los economistas, pocas veces de los educadores.

En la revista Economía Colombiana de la Contraloría, con la autoría de Juan Carlos Cobo-Gómez, como autor principal y la coautoría de Andrey Geovanny Rodríguez León y Claudia Stella Ruiz Ruiz, se publica un interesante artículo en el cual se analizan los factores y razones de la deserción escolar en Colombia, que sirven de guía para comentar hechos similares para el ámbito del departamento del Tolima.

El espacio de este texto no es suficiente para abordar todos los factores asociados a la deserción escolar. Comienzo por registrar la cuantificación que se hace de las razones relacionadas con el desempeño individual de los estudiantes, por tratarse de asuntos que pueden ser controlados o intervenidos parcialmente en cada institución escolar.

Son tres las razones de la deserción debidas a cada estudiante: el bajo rendimiento académico escolar , el poco gusto por el estudio y las dificultades académicas.

El bajo rendimiento académico es evaluado por los docentes de cada asignatura del plan de estudios a través de las evaluaciones bimestrales y por las pruebas estandarizadas que Saber 11 que realiza el Icfes anualmente.

De acuerdo con la clasificación de los planteles hecha por el Icfes, según las pruebas Saber del año 2022 , de un total de 210 planteles oficiales de los 46 municipios no certificados, la mitad fueron clasificados en la categoría D, la más baja.

El poco gusto por el estudio, por su parte, como causante de la deserción, se relaciona por el poco interés o motivación de los estudiantes, porque no les gusta lo que se les enseña ni como se les enseña. Es un problema de poca pertinencia curricular porque no se enseña lo que les interesa a los estudiantes y , además no todos los docentes tienen buen desempeño en los procesos de enseñanza, situaciones que hacen poco atractivo el estudio.

Es un problema en el que pueden intervenir los rectores y coordinadores de los establecimientos educativos, interesados en los aspectos pedagógicos y académicos.

“Estas dificultades (académicas) pueden abarcar diversos aspectos, como la falta de apoyo académico, la brecha de conocimientos, la falta de recursos o la dificultad para adaptarse al currículo”, dicen Cobo-Gómez, Rodríguez y Ruiz (2023) en su artículo.

Características de los planteles

Hay por lo menos otras 5 causas de la deserción escolar sobre las cuales pueden intervenir los directivos y docentes: Los establecimientos en zonas lejanas, los conflictos entre los estudiantes, el hacinamiento, los problemas de infraestructura y las “Jornadas no adecuadas al tiempo del estudiante”.

Son causas relacionadas con los estudiantes y están en el ámbito de la gobernabilidad de los rectores y de los Secretarios de Educación.

La ubicación de planteles educativos en zonas de conflicto interno, dispersas y de difícil acceso, entre ellas las sedes o escuelas rurales multigrado donde un docente debe responder por los aprendizajes de todas las áreas a grupos pequeños, son factores de alto peso en la ocurrencia de la deserción.

En un segundo lugar de este grupo, están los conflictos entre los estudiantes, entre ellos la violencia escolar y el matoneo (bullying ) fenómeno creciente que está afectando la convivencia escolar.

Orígenes familiares

Otros cuatro factores causantes de la deserción escolar, tienen relación con el ámbito familiar, según los autores del estudio publicado por la Revista Economía Colombiana (2023).

Son estos: el cambio de residencia, el desempleo de los padres o acudientes, el desplazamiento forzado y el cambio de país.

El de mayor peso, entre estas causas, está el cambio de residencia de las familias debido a múltiples factores, entre ellos los desplazamientos de población originados por actos protagonizados por grupos insurgentes.

En cuanto al desempleo de los padres, es sabido que Ibagué en el mes de enero de 2024, registró una tasa de desempleo del 14%, la cuarta ciudad entre las 23 en las cuales el Dane, establece este indicador.

El desempleo juvenil para la población de 15 a 28 años de edad es del 18.9%, tasas que, sin embargo, han decrecido en los últimos meses . El desempleo se relaciona con la pobreza multinacional y extrema de las familias.

Una familia con desempleados, no dispondrá de recursos básicos suficientes para satisfacer los gastos que demanda el estudio.