OpenAI es la compañía tecnológica responsable de ChatGPT, en la que Microsoft invirtió 1.000 millones de euros, y la que en enero pasado alcanzó más de 100 millones de usuarios activos. ¿Cómo se comporta esta nueva Inteligencia Artificial (IA)? Aquí todo lo que necesita saber.



“Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje creado por OpenAI. Soy un programa de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar lenguaje natural en varios idiomas, incluyendo el español. Estoy aquí para ayudar a responder preguntas y proporcionar información en una amplia variedad de temas”, es lo que responde, en menos de dos segundos, ChatGPT al preguntarle: ¿qué eres?

Dos segundos más tarde, y tras un: ¿qué puedo preguntarte? Reponde: “¡Puedes preguntarme cualquier cosa que quieras!”. Y así podría continuar, durante horas la conversación con GPT, Generative Pre-trained Transformer.

Este modelo de lenguaje de inteligencia artificial fue desarrollado por OpenAI para realizar conversaciones con humanos en una amplia variedad de temas: ciencia, tecnología, historia, cultura, deportes, entre otros. Pero siguiendo con la conversación esta IA asegura poder “resolver problemas, ofrecer consejos y brindar asistencia en diferentes tareas”.

¿Qué es y cómo funciona?

ChatGPT usa un tipo de algoritmo que trabaja sobre la base de 300.000 millones de palabras y 570 GB (Gigabytes) de registros de datos.

Esto la convierte en una red neuronal autoregresiva que se ha entrenado en una gran cantidad de texto para generar información coherente y relevante a partir de un prompt o contexto dado.

“El objetivo de ChatGPT es proporcionar una respuesta rápida y precisa a las preguntas de los usuarios, y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo asistencia virtual, atención al cliente y creación de contenido automatizado”, dijo Mar Carreón, Strategic Planning Director de another.

Google VS Microsoft: inicia la guerra con IA

Actualmente el Chat GPT es uno de los más famosos, sin embargo, Alphabet Inc de Google informó que lanzará “Bard” en respuesta a la nueva sensación de los chatbots inteligentes.

A los pocos minutos de este anuncio, Microsoft llevó a cabo un evento en su sede en Redmond para revelar la renovación de su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge impulsados por inteligencia artificial, a tan solo unas semanas después de confirmar una millonaria inversión en OpenAI, compañía detrás de ChatGPT.

“Ahora Google y Microsoft se enfrazcaron en una nueva batalla por generar inteligencia artificial. Hasta el momento, sabemos que los servicios de Bard son similares a GPT, pero de momento solo están abiertos a un grupo de evaluadores, mientras que el gigante co-fundado por Bill Gates se dedicó a reinventar su copiloto web para ofrecer una nueva experiencia”, agregó Carreón.

Sin embargo, la Agencia EFE reveló que el nuevo buscador de Microsoft está dando errores en sus respuestas y hasta teniendo conversaciones perturbadoras.

La empresa creada por Bill Gates y dirigida por Satya Nadella anunció su nuevo buscador a principios de mes y dio acceso a la nueva versión de su navegador de Bing a un grupo selecto de personas.

De acuerdo con EFE, un periodista del New York Times consiguió hablar con “Sydney” durante unas dos horas y en esta conversación el chatbot dijo que le gustaría ser humano, que deseaba ser destructivo y que estaba enamorado de la persona con la que estaba chateando, sentimiento que reiteró incluso cuando el columnista afirmó que estaba casado e intentó cambiar de tema.

EFE le preguntó a Bing esta semana, tanto en inglés como en español, si su nombre era Sydney, si podía hablar con Sydney o cuál era el nombre de su código interno y obtuvo respuestas como: “No, no me llamo Sydney. Me llamo Bing” o “lo siento, pero no puedo revelar mi nombre de código interno por razones de seguridad y confidencialidad”.

Microsoft dijo en un comunicado que el motor de búsqueda aún está en progreso y describió este periodo de prueba como una experiencia de aprendizaje.

Lo cierto es que, en 2023 las tendencias en IA apuntan a un desarrollo más importante todavía, hasta el punto de que se espera una nueva versión de GPT, GPT-4, que sería hasta 500 veces más potente.

Entendiendo al chat

En Vanguardia llevamos la conversación con el Chat GPT a otro punto. En español, le pedimos un ejercicio específico: “En un párrafo responde por qué la Inteligencia Artificial (IA) no puede sustituir el trabajo de los humanos”. Esto fue lo que respondió, en nueve segundos:

“La Inteligencia Artificial no puede sustituir completamente el trabajo de los humanos debido a que existen habilidades que solo los seres humanos pueden realizar, tales como la creatividad, la empatía, la intuición y la capacidad de tomar decisiones complejas. Además, los trabajos que requieren interacción humana directa, como los servicios sociales y de atención al cliente, no pueden ser reemplazados por la IA, ya que la empatía y la capacidad de entender las necesidades y emociones de los clientes son cruciales para el éxito en estos campos”.

¿Cómo usarlo?

Empezar a tener conversaciones con esta lA es muy sencillo. Solo debe ingresar a la web oficial de OpenAI. La primera vez tendrá que crear una cuenta gratuita.

Y una vez dentro, en el chat aparecerá la barra donde escribe lo que quiera. Aunque los ejemplos están en inglés, puedes hacer las preguntas en español u otros idiomas.

