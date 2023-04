Metaverso, Inteligencia Artificial, empleabilidad y 100 cosas más

Con el propósito de crear espacios de opinión sobre tecnologías y tendencias de cara al futuro, la Fundación Universitaria del Área Andina abrió sus puertas para el foro “Del Metaverso, la Inteligencia Artificial, empleabilidad y 100 cosas más”, evento liderado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Dirección de crecimiento personal con el apoyo de la Embajada de Austria.

El conversatorio que contó con la participación de José Leonardo Valencia Molano, rector nacional de Areandina y varios expertos en materia, compartieron su visión y conocimiento frente a los desafíos, aprendizajes, usos y reflexiones que nos traen las nuevas tecnologías en los campos de la educación y la empleabilidad a puertas de una Quinta Revolución Industrial.

De acuerdo con el rector Valencia, “la educación va a tener un ciclo de vida muy diferente al que conocemos actualmente. Los avances tecnológicos nos han llevado a cambiar la manera en la que aprendemos. Hace unos años, nos preparábamos para la vida y hoy, lo hacemos durante la vida con herramientas que nos permiten actuar de manera más eficaz para responder a los desafíos y retos de la nueva era. No creemos que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los seres humanos, pero depende de nosotros la forma en que la usemos”.

Por su parte, Hermes Ruiz, CEO de OleWow y estratega en inteligencia artificial y metaverso, recordó que lo más importante no es la tecnología, sino las personas. “Podemos hablar de empleabilidad y rentabilidad para las organizaciones, sin embargo, no tiene sentido si no ubicamos a las personas en el centro de la ecuación. Hay una visión muy hollywoodesca de que va a aparecer SkyNet y que enviarán a Terminator a destruir la raza humana. Muchas personas tienen el temor de que la tecnología desplazará la raza humana haciéndolos ver obsoletos. Pues esto no sucederá, sino todo lo contrario, con la llegada de las nuevas tecnologías, viviremos escenarios donde podemos concentrarnos en tener una mejor calidad de vida”.

Y agrega, “la tecnología no es el fin, sino un facilitador, un catalizador de cosas buenas. Lo que debemos es aprovechar las nuevas tecnologías, metaverso o inteligencia artificial para elevar la calidad de vida. Darle un mejor uso harán que las empresas aumenten su productividad y rentabilidad. En el 2020, el Foro Económico Mundial publicó un informe que revelaba sobre el futuro del trabajo, donde al menos, 85 millones de puestos serían eliminaros para 2025, pero también surgirían 97 millones de nuevos empleos. Una razón para aprovechar las oportunidades y usar mejor la tecnología para democratizar capacidades”.

Por otra parte, Javier Villamil, CEO de Coasmedas, compartió su experiencia de cómo la compañía que lidera, les dio un mejor aprovechamiento a las herramientas tecnológicas, transformando el negocio y conquistando nuevos clientes.

“El metaverso es para todos sin importar el tamaño de la empresa, lo que sí se debe tener en cuenta es el presupuesto que se tiene disponible para alcanzar los objetivos. En Coasmedas generamos varias rutas para que el presupuesto tuviera aliados. Hace unos meses, hicimos una feria híbrida de vehículos usando el metaverso y aunque fue algo nuevo para todos, los resultados fueron satisfactorios donde al final se logró un 40% más de ventas que lo que se venía haciendo. Parte de nuestra estrategia fue crear alianzas con varios concesionarios y empresas que nos apoyaron para hacerlo realidad en el metaverso”.

Para Francisco Alonso Suárez, CEO Latam Prime Digital Consulting, los seres humanos deben darle un mejor uso a la tecnología, conocerla muy bien para enseñar y así estar dispuesto a aprender de ésta. “Cuando decimos metaverso, todo el mundo tiene el imaginario de unas gafas oculus. Si bien lo importante es la experiencia, hay que empezar a utilizar tecnologías inmersivas y el costo que éste representa, ya que son modulables y escalables. Dentro de todas las tecnologías de inmersión, estamos subutilizando la realidad aumentada, dado que ésta es la más económica de un presupuesto. Por eso es importante que las compañías tengan en cuenta el tipo de tecnología que quieren usar en sus proyectos de acuerdo a lo que tienen para gastar, porque la gran limitante no es la imaginación, sino la inversión”.

Para finalizar el conversatorio, el experto Ruiz recordó algunos de los cargos más demandados en los próximos años e invitó a las personas a aprender a adaptarse los cambios que sin duda, son inevitables. “Se habla mucho de nuevas profesiones que empezarán a marcar la pauta, entre ellas los influencers digitales, desarrolladores de dispositivos wearables, ingenieros hospitalarios, arquitectos e ingenieros 3D, profesionales de salud mental, piloto de drones, 3D Game Designers, Product Managers y ciberabogados, por ejemplo. La inteligencia artificial es un elemento que facilita ver, interactuar y comprender al usuario final, nos permite entender, hablar y oír las tendencias, así como las posibilidades en torno a los datos, simplificar la vida y elevar la calidad de la misma. La tecnología no es buena ni mala, solo hay que saberla usar y explotar”.

El foro “Metaverso, Inteligencia Artificial, empleabilidad y 100 cosas más” está disponible en YouTube y puede ser visto en https://bit.ly/3TES8Vc