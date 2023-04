El amor en la era digital: ¿Por qué es tan difícil encontrar pareja? Estas serían las razones

No se trata de idealizar el pasado ni de renunciar al presente, pero es cierto que encontrar pareja en la era digital está siendo difícil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hemos olvidado que el amor es algo más que un algoritmo?

¿Recuerda cuando conocer a alguien era tan sencillo como ir a una fiesta, a un bar o a una biblioteca? ¿Cuando bastaba con una mirada, una sonrisa o una conversación para sentir el flechazo? ¿Cuando el único requisito para salir con alguien era que le gustara y le hiciera sentir bien?

Esas escenas parecen cada vez más lejanas en un mundo donde las relaciones se han trasladado al ámbito digital. Hoy en día, millones de personas usan aplicaciones y sitios web para buscar pareja, filtrando a los candidatos por edad, ubicación, gustos e intereses. Con solo deslizar el dedo sobre la pantalla, pueden aceptar o rechazar a decenas de personas en cuestión de minutos.

Pero ¿esta forma de buscar el amor es realmente efectiva? ¿O acaso nos está alejando de la posibilidad de encontrar una pareja estable y duradera? ¿Qué desventajas tiene el uso de la tecnología para conocer a otras personas?

No hay “verdaderos” amores

Para Catalina, una ingeniera de 33 años, las plataformas se convirtieron en algo parecido a “escoger algo para almorzar” (si se entiende la ironía): “es que es como señalar un menú. Y pasa como en un restaurante, puede que se vea muy bien, pero cuando llega el plato no es lo que se esperaba”.

O llega muy frío... O muy caliente. O es muy poquito... “Además es muy impersonal: una vez tuve una cita con una persona que no soltó su celular ni un minuto, a penas me miró. No le interesé, pero tampoco hizo el esfuerzo”, concluye.

Sobre el tema, la psiquiatra Laura Villamil ahonda en los inconvenientes para encontrar pareja en la era digital y explica porqué se vuelve complejo el tema.

¿Por qué no encontramos el amor?

1. El uso de la tecnología para buscar pareja nos ha hecho perder la capacidad de establecer relaciones profundas y duraderas.

“La facilidad con la que podemos deshacernos de una pareja y buscar una nueva, hace que nos volvamos menos tolerantes a la frustración y a la hora de enfrentar los problemas que surgen en ella”, señala la psiquiatra Laura Villamil.





2. La elección de pareja se ha vuelto más difícil por el aumento de las expectativas y los criterios.

“Ahora se busca una pareja que pueda satisfacer a nivel emocional, familiar y que tenga ciertas similitudes en lo cultural, religioso y económico. Lo que hace que la búsqueda sea más complicada, ya que hay que ser mucho más selectivos y exigentes en los criterios”, dice la experta.





3. El miedo al compromiso puede impedir el desarrollo de una relación seria y estable.

“Muchas personas quieren una relación, pero también tienen miedo de perder su libertad o de comprometerse con una sola persona”, indica.

4. La independencia y la fortaleza de las mujeres puede generar inseguridad en algunos hombres y reducir sus opciones de pareja.

“Algunos hombres parecen sentirse intimidados por mujeres independientes y fuertes, y prefieren a alguien que sea menos desafiante”, señala la experta.





5. La búsqueda de la perfección en la otra persona nos hace perder oportunidades de conocer a personas reales y compatibles.

“Las películas, programas de televisión y las redes sociales pueden hacernos sentir que necesitamos una pareja perfecta y que nuestra relación debe ser como un cuento de hadas”, concluye.

