La nueva Xbox se ve de lujo, pero cuesta un poco más que la anterior

En el marco del Xbox Games Showcase 2023, Microsoft dio a conocer una nueva versión de la consola de la anterior generación.

En su página oficial de Latinoamérica, la compañía contó que este lanzamiento se originó porque “escuchamos de los jugadores, que querían la opción de tener más almacenamiento incluido en sus consolas”.

Es por eso que este modelo, denominado ‘Carbon Black Series S’, ahora contará con 1 TB de espacio interno.

“Esta consola cuenta con la misma velocidad y rendimiento de última generación de nuestra Serie S de 512 GB, ahora con el doble de almacenamiento para que puedas descargar aún más de tus juegos favoritos a tu consola, donde estarán listos para jugar cuando tú lo estés”, sostuvo Microsoft.

Y agregó que los usuarios “aprovecharán al máximo cada minuto de juego con características como Quick Resume, tiempos de carga ultrarrápidos y jugabilidad de hasta 120 FPS, todo con tecnología de Xbox Velocity Architecture”.

Finalmente, la compañía anunció que, “con el lanzamiento el 1 de septiembre (justo a tiempo para Starfield, su título estrella de 2023), los pedidos anticipados de Xbox Series S – 1TB estarán disponibles muy pronto en xbox.com o microsoftstore.com”.

Para quienes estén interesados en adquirir la consola, tomando en cuenta que es más económica que la de última generación (la Serie X vale 500 dólares), su costo será de 350 dólares (un millón 461 mil pesos colombianos).

Xbox Series S – 1TB available 9/1. Pre-order starts later today. #XboxShowcase pic.twitter.com/8bhFb5LJfJ