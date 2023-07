Tips para alta productividad y confort en el teletrabajo

Contenido Exclusivo

Con estos 10 consejos podrás alcanzar el éxito laboral desde casa.

El teletrabajo ha dejado de ser una simple tendencia, para convertirse en una nueva forma de laborar que llegó para quedarse. Con el rápido avance tecnológico y la creciente demanda de flexibilidad laboral, millones de personas en todo el mundo ahora pueden realizar sus funciones desde la comodidad de su hogar.

Sin embargo, para que esta modalidad sea realmente exitosa, es esencial contar con una infraestructura tecnológica adecuada y seguir buenas prácticas. Por lo tanto, a continuación, les presentamos 10 tips para maximizar la eficiencia y el bienestar en el teletrabajo.

Conexión de alta velocidad

Una conexión a Internet de alta velocidad es fundamental para realizar videoconferencias sin interrupciones y transferir archivos grandes de manera eficiente. Además, considera contar con un proveedor secundario o un hotspot móvil como respaldo para evitar interrupciones en caso de fallas en la conexión principal. Asegúrate de mantener tu router actualizado y ubicado en un lugar óptimo para obtener la mejor señal.

Configura un espacio de trabajo ergonómico

Un área de trabajo bien organizada y ergonómica te ayudará a evitar dolores y lesiones derivadas de malas posturas. Invierte en una silla ajustable y una mesa de altura adecuada para mantenerte cómodo y saludable durante toda la jornada laboral. Añade elementos que te inspiren, como plantas o cuadros, para crear un ambiente más agradable.

Aplicaciones de colaboración

La comunicación efectiva es clave en el teletrabajo. Aprovecha herramientas como Slack, Microsoft Teams o Google Meet para mantener una comunicación fluida con tus colegas, facilitar la colaboración en proyectos y reducir la sensación de aislamiento. Organiza reuniones regulares para mantener un contacto cercano con tu equipo y establecer metas claras.

Respalda tus datos de forma segura

La pérdida de datos puede ser devastadora para cualquier profesional. Asegúrate de utilizar servicios de almacenamiento en la nube con cifrado de extremo a extremo y autenticación de dos factores para proteger tus archivos importantes de cualquier amenaza. También, implementa una política de respaldo regular en discos externos para mayor seguridad.

Adapta tu horario con aplicaciones de productividad

Organiza tu día utilizando aplicaciones de gestión del tiempo y tareas. Asana, Trello o Microsoft To Do te permiten crear listas de tareas y asignarles fechas límite para mantener un flujo de trabajo eficiente y cumplir con tus objetivos. No olvides dedicar tiempo a planificar tus actividades del día siguiente al finalizar cada jornada.

Protege tu privacidad y datos

Emplea una red privada virtual (VPN) para cifrar tu conexión a Internet, especialmente cuando utilices redes Wi-Fi públicas. Además, asegúrate de mantener actualizado tu software antivirus y firewall para evitar posibles amenazas en línea. No compartas información confidencial a través de medios inseguros.

Programa descansos y ejercicios

La salud física y mental es esencial para un teletrabajo efectivo. Utiliza aplicaciones de recordatorios para tomar descansos regulares y realiza ejercicios de estiramiento o yoga para liberar tensiones y mejorar la concentración. Establece una rutina para realizar pausas activas y evitar el sedentarismo.

Personaliza tu espacio de trabajo virtual

Mantén tu escritorio digital organizado creando carpetas y etiquetas para clasificar tus archivos y documentos. Además, puedes utilizar herramientas de automatización como IFTTT o Zapier para simplificar tareas repetitivas y ahorrar tiempo. Organiza tus aplicaciones y archivos de forma que sean de fácil acceso.

Aprovecha las ventajas de la nube

Almacenar documentos y proyectos en la nube no solo te permite acceder a ellos desde cualquier lugar, sino que también facilita el trabajo colaborativo con otros miembros de tu equipo. Google Drive, OneDrive o Dropbox son opciones populares. Asegúrate de mantener tus documentos organizados y compartidos con las personas adecuadas.

Mantén una rutina y desconecta al final del día

Establece horarios de trabajo regulares para mantener una separación entre tu vida laboral y personal. Al finalizar tu jornada, cierra las aplicaciones de trabajo y apaga las notificaciones para desconectar y recargar energías. Dedica tiempo a tus hobbies, familia y amigos para lograr un balance entre trabajo y vida personal.

MÁS NOTICIAS:

Ofrecen 21 cursos gratis para ser más atractivo en el mercado laboral

Cari AI: Inteligencia artificial de Colombia para el Mundo

Este nuevo reloj inteligente promete ser un ‘boom’ tecnológico