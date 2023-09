Así es Copilot, el nuevo asistente de inteligencia artificial para Windows 11

En un emocionante evento especial de Surface, Microsoft tomó el escenario para revelar una serie de importantes actualizaciones y novedades. Entre los anuncios más destacados se encuentra la llegada de Copilot, un asistente impulsado por inteligencia artificial que promete cambiar la forma en que interactuamos con Windows 11.

Este innovador asistente estará disponible para los usuarios a partir de la actualización 23H2, programada para su lanzamiento el 26 de septiembre, y promete llevar la experiencia de usuario a un nivel completamente nuevo.

Microsoft ha estado en la vanguardia de la integración de inteligencia artificial en sus productos y servicios desde hace algún tiempo. La inversión multimillonaria en OpenAI fue solo el comienzo de esta iniciativa. Con Copilot, Microsoft está llevando su compromiso con la IA un paso más allá, ofreciendo a los usuarios una herramienta que podría superar a su predecesor, Cortana, en todos los aspectos.

Una de las características más emocionantes de Copilot es su integración completa en todo Windows 11. A diferencia de las soluciones anteriores, no se limita solo a ofrecer resultados de búsqueda en Bing. Este asistente inteligente estará presente en todas las áreas del sistema operativo, lo que significa que podrá llevar a cabo una amplia variedad de tareas y acciones en las aplicaciones del sistema.

Los usuarios podrán interactuar con Copilot de diversas formas. Podrán hacer preguntas utilizando lenguaje natural, similar a como funciona Bing con ChatGPT. También podrán invocar al asistente con un simple clic derecho o utilizando la combinación de teclas Win+C. Esta accesibilidad hace que sea fácil de usar y esté siempre al alcance de los usuarios cuando lo necesiten.

Durante el evento, Microsoft demostró el potencial de Copilot en Windows 11 y Microsoft 365, incluso dentro de la plataforma profesional LinkedIn. Lo que realmente destacó fue la capacidad de Copilot para aprovechar la información de otras aplicaciones y servicios para agregar contexto a las tareas que realiza.

Por ejemplo, si deseas enviar un mensaje a otra persona para informarle que planeas visitarlo pronto, Copilot utilizará Outlook para administrar tu calendario y Bing para buscar vuelos disponibles. Esta capacidad de integración profunda en el ecosistema de Microsoft promete hacer que las tareas cotidianas sean más eficientes y convenientes para los usuarios.

We're taking the next step to create a more unified and universal copilot experience across our products. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/5wljnAdu9m