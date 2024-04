Cuatro heridos dejó un accidente anoche en Ibagué; otro carro se estrelló contra un poste

La noche de este sábado, se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron al menos cuatro personas lesionadas.



Los siniestros

Las autoridades atendieron dos siniestros viales la noche de este sábado, 27 de abril, en los cuales resultaron involucrados tres vehículos.

El primer accidente se registró sobre las 9:00 de la noche, en la carrera Quinta con calle 29, donde un vehículo color gris marca Mazda de placa FTR 246, chocó contra un taxi marca Hyundai de placa WTQ 719, el cual a su vez se estrelló de frente contra un poste ubicado en el separador de la avenida.

A raíz del impacto, cuatro personas sufrieron lesiones, por lo que varias ambulancias de la red de emergencias los trasladaron a las urgencias de la clínica Asotrauma, en Cádiz.

El segundo accidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando un vehículo blanco marca Renault, se estrelló contra un poste ubicado en el separador de la avenida Guabinal, a la altura de la calle 14.

Algunos testigos indicaron que en este caso, no hubo personas heridas, no obstante, no se pudo determinar las causas del siniestro y tampoco se habría realizado la prueba de alcoholemia al conductor.