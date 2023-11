Si la batería de su celular se acaba muy rápido, siga estos consejos y dígale adiós a este molesto problema.

Actualmente, nuestros dispositivos móviles se han convertido en compañeros inseparables, uno de los dilemas más recurrentes es la lucha constante por preservar la vida de la batería. A menudo, nos encontramos con la desagradable sorpresa de quedarnos sin energía en el momento menos oportuno. Sin embargo, en redes sociales se publicaron recientemente soluciones novedosas.

Hace poco, un autodenominado "gurú de Android" en TikTok compartió un consejo inusual para estirar la duración de la batería de nuestros celulares. Su método, aunque aparentemente extraño, ha logrado miles de visualizaciones y reacciones de usuarios con esta común pero desagradable situación.

El consejo “milagroso”

Este peculiar consejo se basa en un proceso inusual, pero que promete resultados sorprendentes:

Abra la aplicación de 'Configuración' en su teléfono

Diríjase hacia la categoría 'Privacidad'.

Dentro de 'Privacidad', se busca una opción denominada 'Enviar datos de diagnóstico', que suele estar habilitada de forma predeterminada. La sugerencia del 'Android Tech' es desactivar esta opción, lo cual desencadenará un cuadro de diálogo con dos alternativas: 'Acepto enviar datos de diagnóstico' y 'Acepto vincular los datos de diagnóstico con otra información'. Dependiendo del modelo de su dispositivo, es posible que solo una de estas opciones esté disponible.

Desactive ambas opciones y confirme con un 'Aceptar'. Según el experto, esta acción desactiva la función de 'Enviar datos de diagnóstico' y, de manera sorprendente, extenderá significativamente la vida útil de la batería de su teléfono.

El video no solo contaba con reproducciones y “me gusta”, sino también con muchos comentarios expresando la efectividad de la estrategia. Intente este truco, compruebe usted mismo si sirve o no y no dude en compartirnos su experiencia.