“¿Por qué el Gobernador no promueve un ‘autoparo’ para él mismo?”, Andrés Hurtado

En un ‘enredo’ se vio envuelto el gobernador Ricardo Orozco a raíz de una denuncia que escaló desde la administración del alcalde Andrés Hurtado, quien le ‘achacó’ al mandatario regional la promoción de una manifestación que, tentativamente, se realizará el 1 de marzo en el Cañón del Combeima.



Recientemente, las diferencias parecen haber aterrizado en las relaciones entre el alcalde Andrés Hurtado y el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco.

A raíz de un supuesto audio de Whatsapp que aparentemente Orozco Valero compartió, tanto el alcalde como delegados de sus despachos se fueron ‘lanza en ristre’ contra el máximo mandatario de la región, acusándolo de promover una manifestación en el Cañón del Combeima.

¿Fue compartido?

Tras las apariciones del alcalde Hurtado y el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, queda la sensación de que los hechos sucedieron. En materia, supuestamente y por error, se trataría de un error por parte del Gobernador.

En declaraciones para Ecos del Combeima, el alcalde Andrés Hurtado expresó su malestar y disgusto por las acciones que supuestamente realizó el Gobernador. Incluso, aprovechó el espacio para sacarle un ‘trapito al sol’.

En su narración, Hurtado mencionó que hace ocho días se citaron con varias juntas de acción comunal de los diecisiete corregimientos y que destacó la ausencia de los líderes del Cañón del Combeima. “El Cañón del Combeima no es el único sector rural. Hemos realizado estudios y diseños para la gasificación de la zona. Lo que pasa es que si no vienen a escuchar, es difícil que se enteren de las cosas por tener las órdenes de no asistir”.

“El problema es la doble moral, estoy en ese chat del Cañón del Combeima desde que fui secretario de Infraestructura por todas las emergencias que se presentaron en el sector de Llanitos. Fui yo quien fui a dar la cara con la maquinaria, porque la de Cortolima mantiene varada. El audio es de un líder promoviendo que se haga el paro. Los canales de comunicación estuvieron abiertos, quieren enlodar la imagen de un gobierno”, agregó el Alcalde.

Lo curioso es que, con vehemencia, el burgomaestre es enfático en que el mismo Orozco Valero compartió el audio que es materia de controversia.

“El audio al que se hace alusión lo compartió el gobernador Ricardo Orozco. Entonces, ¿por qué el Gobernador no promueve un ‘autoparo’ para él mismo sobre las obras de Villamaría y Cay? Yo dejé todos los proyectos viabilizados cuando fui Secretario. Si nos vamos a poner en esas, tengo mucho para decir. Pero contrario a eso le dije a los compañeros del Cañón del Combeima que tuvieran paciencia con el Gobernador, que él les cumplirá”, aseguró Hurtado Barrera.

El secretario de Gobierno, Milton Restrepo, también le criticó al Gobernador la situación.

‘Seguidilla’ de cuestionamientos

A raíz del disenso ‘político-administrativo’, es claro que hubo un ‘flagelo’ en el pacto de no agresión que desde tiempo atrás se había gestado entre ambos mandatarios.

Aunque múltiples proyectos estratégicos les une sus agendas, desde el rompimiento de relaciones políticas entre Óscar Barreto y Andrés Hurtado, mucho se debatió frente a cómo serían las relaciones con el gobernador Ricardo Orozco, este último fiel y leal al ‘barretismo’, a ‘capa y espada’.

De lo anterior, se puede esperar la aparición del Gobernador tanto como no, máxime si se tiene la ‘practicidad’ con las que él mismo elige sus debates, a tal punto que ante las polémicas, prefiere guardar silencio y no hacer apariciones públicas, asunto que sostiene cada vez que se le menciona alguna controversia.

Horas después de las declaraciones de Hurtado en la radio, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, se sumó a la indignación del burgomaestre.

“Gobernadores frente a Alcaldes son responsables subsidiaria y solidariamente frente a inversiones en municipios. Le queda muy mal a la Gobernación del Tolima y a Ricardo Orozco promover o masificar un paro en contra de la Alcaldía de Ibagué cuando se le ha cumplido al Cañón del Combeima”, trinó Restrepo Ruiz.

Y en sintonía, el alcalde Hurtado Barrera mencionó, a través de la red social, algunas de sus gestiones en este sector, trayendo a colación proyectos de capacitación, la inauguración de infraestructura, zonas de internet gratuito, certificaciones turísticas y proyectos que dejó ‘amarrados’ tras su salida como secretario de Infraestructura durante la gobernanza del hoy senador Óscar Barreto.

El Cañón se movilizará

En sus reclamos, la comunidad rural protesta por algunas promesas incumplidas, a razón de las múltiples necesidades que han sido parcialmente atendidas por las gobernanzas de los últimos años.

Se estima, en ese sentido, que el sector campesino del Cañón del Combeima, adelante una marcha pacífica que iniciará, de momento, en la calle 15 y se desplazará por la carrera Primera con el fin de buscar el Palacio Municipal en la Plaza Bolívar, con pancartas y arengas.

Dato

A pesar de las aseveraciones de Andrés Hurtado, el gobernador Ricardo Orozco no se reportó sobre el caso. Una fuente cercana al mandatario, reveló que él mismo desconoce de dónde salió el audio y que no sabe nada sobre el tema.

