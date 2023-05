“Abrieron UCI como droguerías”, MinSalud Guillermo Alfonso Jaramillo

Contenido Exclusivo

La ‘aguja del debate’ clavó su punta sobre las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras sus declaraciones en Comisión Séptima de la Cámara, donde criticó a las UCI del país como un “negocio”. Además, salió a la luz una sentencia del Consejo de Estado en contra de su pareja, en donde buscaba ser indemnizada por $300 millones de pesos.

Al margen de sus responsabilidades con la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dado debate desde su posesión en la cartera del gobierno de Gustavo Petro.

Por un lado, sus declaraciones en pleno debate en el legislativo, le representó al posesionado Ministro el cuestionamiento de varios sectores, luego de haber dicho que durante la pandemia, existía un ‘negociado’ con las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

Por otra parte, la unidad investigativa del medio de comunicación nacional, El Tiempo, hizo públicas una serie de circunstancias alrededor de la pareja sentimental del Ministro, la médica cirujana Beatriz Eugenia Gómez Consuegra.

El ‘cobro’ al distrito

Según la información revelada por el medio de comunicación, advierten que el ministro Jaramillo habría hecho énfasis en un posible conflicto de interés que surgió tras su nombramiento en el formulario de la Función Pública, donde se deben dejar precisada información sobre inhabilidades.

En concreto, la médica Gómez Consuegra integra la Superintendencia de Salud como superintendente delegada para prestadores de servicios de salud. Años atrás, durante el paso de Gustavo Petro por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la médica cirujana fue gerente del Hospital de Usme tras un concurso de méritos.

No obstante, tras haber cumplido tres años en el rol, Gómez Consuegra fue relevada del cargo por lo que instauró una millonaria demanda contra la Secretaría de Salud del Distrito Capital por perjuicios morales superiores a los $300 millones de pesos, más reclamaciones de sueldos, primas y demás.

Es menester acotar que la Supersalud, lugar de trabajo de Gómez Consuegra, tiene facultades de vigilancia, como ente rector, sobre la Secretaría Distrital de Salud.

En la actualidad, el caso completa cerca de siete años en tribunales de la capital colombiana, tras un fallo en segunda instancia que deberá ser aplicado a la sentencia. En ese orden, el Consejo de Estado le negó las pretensiones y la condenó a pagar las costas procesales.

Así las cosas, es claro que dentro del sector se comenzó a indagar sobre una posible inhabilidad, máxime si la demanda contra la Secretaría Distrital de Salud debió ser reportada el día que asumió el cargo, el pasado 6 de septiembre del 2022.

“Montaron un negocio con el Covid”

Las declaraciones del ministro Jaramillo Martínez, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, detonaron varias críticas provenientes del sector opositor al Gobierno Nacional. Desde su llegada a la cartera, se restableció el diálogo con las colectividades que aún no definían su postura, como lo fueron naturalmente el Partido Liberal y el Partido de la U.

Sin embargo, tras reuniones ‘a puerta cerrada’, poco a poco se empezó a bajar la ‘temperatura’ al debate en el legislativo, tras el consenso alrededor de varios artículos, hecho que hasta el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le aplaudió a Jaramillo Martínez.

No obstante, dijo el MinSalud en Comisión Séptima: “Aquí montaron un negocio con el covid, y triplicaron las UCI. Ahí se hizo y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios, en nuestro departamentos abrieron UCI’s como si estuvieran abriendo cualquier tipo de droguería. Me gustaría que miráramos, y lo voy a hacer, ¿cuántos salieron vivos de esas UCI?”.

Al paso, de la crítica nacional, el alcalde Andrés Hurtado, durante un evento en la comuna Cuatro, criticó las palabras de Jaramillo Martínez. “A mí me duele que se metan con mi gente, me duele que se metan con los que dimos todo y expusimos nuestras vidas, mientras millones de ciudadanos en el mundo estaban en las casas protegiendo a sus familias para salvar sus vidas, nuestros médicos estaban exponiendo sus vidas. Nosotros estábamos buscando por donde fuera una UCI”, apuntó.

Y ‘pregonó’: “No puede ser que el Ministro de Salud se haya referido simplemente ‘no, es que hubo corrupción en la pandemia’. Eso no es justo. Los médicos y enfermeros no salían hasta tres turnos seguidos. ¡Qué vergüenza! Eso no puede ser y desde acá siento mi voz de protesta, tiene que disculparse con los médicos y enfermeros de todo el país. Usted que es médico, estaba encerrado en su ‘madriguera’, mientras estuvimos poniéndole el pecho a la pandemia. Yo también me contagié, también mi secretaria de Salud del momento (Johana Aranda)”.

El alcalde Andrés Hurtado volvió a cuestionar a Jaramillo en un acto público, en defensa de uno de los pilares del discurso electoral de la precandidata Johana Aranda Rivera (hurtadismo).

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

¡Agresor no resistió! Fatal final para hombre que apuñaló a su propia madre en Ibagué

Esto pasará con el hijo de Erika Aponte y su homicida: sorpresiva decisión

Habrá cabalgata otra vez en Ibagué para las fiestas, pero con condiciones