“El Partido Conservador duplicará alcaldías en el Tolima”, Efraín Cepeda: de la mano del ‘barretismo’

Durante la visita del presidente del Partido Conservador al Tolima, el senador Efraín Cepeda, el ‘barretismo’ perfiló múltiples candidaturas en un ‘cónclave’ político que derivó en la obtención del aval para 35 aspirantes a las alcaldías de la región y su ‘alfil’ a la Gobernación, Adriana Magali Matiz.

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la discoteca Tereque el 19 de mayo, donde desde las 8 de la mañana fueron llegando los simpatizantes de la colectividad. La convocatoria fue multitudinaria, las ‘huestes’ del conservatismo arribaron desde los 47 municipios para acompañar a sus precandidatos. Como primer acontecimiento, se le otorgó aval a la candidata a la Gobernación, Adriana Magali Matiz, quien recitó un vehemente discurso durante su intervención, alentado por las mayorías que asistieron.

Lo mismo hizo el precandidato a la alcaldía de Ibagué, Jorge Bolívar, quien conquistó el aval del Partido Conservador, proyectó su discurso entre las pancartas y aplausos de la multitud ‘barretista’ e invitó al excongresista José Elver Hernández ‘Choco’ a acompañar su campaña política.

En la mesa principal, participaron en la repartición de avales los representantes a la Cámara Delcy Isaza, Gerardo Yepes y Alejandro Martínez; los senadores Óscar Barreto y Efraín Cepeda; el excongresista Hernández ‘Choco’ y el exsecretario del Interior del Tolima, Santiago Barreto. Previo a la repartición de avales del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda visitó EL NUEVO DÍA y compartió algunas precisiones sobre la jornada y su agenda nacional.

Consideraciones

EL NUEVO DÍA: Hay una apuesta importante de la estructura política del conservatismo tolimense por incidir en los municipios en donde, históricamente, las bases del liberalismo ostentan bases electorales fuertes. En su radiografía del Tolima, ¿cuál es el objetivo?

Efraín Cepeda Sarabia: Iniciamos agenda al final de la tarde de ayer. La verdad es que he visto un Partido Conservador ‘vibrante’, con vocación de poder en el Tolima y que debe duplicar el número de alcaldías que está en territorios en otroras liberales, de manera que lo que previsto es que para las elecciones del 29 de octubre la región se va a pintar de azul.

E.N.D.: ¿Qué espera de la jornada de avales? Se dice que las aspiraciones políticas del ‘barretismo’ en Planadas, Cajamarca y Chaparral, sí o sí buscarán ganar en las próximas elecciones.

E.C.S.: Se hará entrega oficial de avales a Adriana Magali Matiz, candidata a la Gobernación y ‘puntera’ en todas las encuestas de opinión, seguramente será la gobernadora. Jorge Bolívar para la alcaldía de Ibagué que comienza una campaña con el ‘pie derecho’, pisando firme.

Y mire lo que podría suceder, que el Partido Conservador se quede con la Gobernación y la alcaldía de Ibagué. Además de eso, vamos a entregar avales para alcaldías municipales. En el Tolima, actualmente, el partido tiene catorce alcaldías y creo que ese guarismo se va a superar con creces, creo que se duplicará el número de alcaldías. Tuve la oportunidad de conversar con varios candidatos y los veo metidos fuertemente en la campaña.

Veo un partido unido, y por supuesto que habrá lista a la Asamblea y a los concejos municipales. Hoy lo que estamos sintiendo en todo el país es que el aval conservador está valorizado, que las posturas críticas que hemos tomado en el partido sobre reformas que consideramos afectan a la comunidad, han recibido un respaldo ciudadano importante y presagio que el 29 de octubre, el partido tendrá resonantes triunfos, superando los más de dos millones de votos entre gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y ediles.

E.N.D.: ¿Ha visitado otros departamentos?

E.C.S.: Cómo no, hemos estado en el Valle del Cauca, Caldas, Quindío y continuaremos la gira por Risaralda, Magdalena, Nariño. En fin, vamos a recorrer todo lo que podamos en el país, entregando avales e instalando directorios departamentales también que tendrán la misión de instalar los directorios municipales. La presidente del directorio departamental del Tolima, la representante Delcy Isaza, quien viene haciendo una labor importante para obtener ese triunfo ‘sonoro’ que seguramente obtendremos el 29 de octubre.

E.N.D.: Frente a la aspiración de Adriana Magali Matiz, algunos la dan como ‘virtual ganadora’ a la Gobernación, ¿cuál es su percepción sobre la candidata?

E.C.S.: Fue nuestra compañera en el Congreso de la República, se desempeñó en la Cámara de Representantes. Incluso, no solamente fuimos compañeros de bancada, sino que ella presidía en la Cámara la comisión por Venezuela, y Efraín Cepeda la presidía por el Senado. Hicimos muchas sesiones conjuntas donde defendimos el derecho de los migrantes y su calidad de vida. Conozco de cerca las calidades, será la Gobernadora que se merece el Tolima.

E.N.D.: A propósito, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobernador Ricardo Orozco? Él es de ‘nicho’ conservador.

E.C.S.: He escuchado muy buenos comentarios, muy buenas referencias del Gobernador. Y así son normalmente las administraciones conservadoras, serias y que piensan en la comunidad como lo está haciendo Ricardo Orozco, impulsando el desarrollo del Tolima y eso nos llena de orgullo.

E.N.D.: Pasando a la agenda nacional, se aprobaron 117 artículos de la reforma a la salud, casi la totalidad de la ponencia de la coalición de Gobierno. Finalmente, hay incertidumbre entre algunos sectores que siguen en desacuerdo, ¿cuál es la lectura del partido?

E.C.S.: El Partido Conservador tomó una decisión de bancada que fue ratificada el día 18 de abril. Y la decisión fue no acompañar esa reforma a la salud, mirando los reiterados incumplimientos de la exministra Carolina Corcho, que realmente sobre la mesa de conversaciones nos aprobaba modificaciones y luego no los escribía, como si nosotros no supiéramos leer. Ese fin de semana, anterior al 18 de abril, habíamos llegado a acuerdos con el entonces ministro Alfonso Prada, ratificando los acuerdos a los que habíamos llegado frente al Presidente de la República y la exministra Corcho.

Y pues nos iban a enviar ese texto, citamos a la bancada porque se suponía que con el articulado íbamos a acompañar la reforma. Pasó lo que pasó en varias ocasiones, nos llega un texto sin modificaciones, incluso con temas nuevos, y por eso la bancada ratificó su decisión por unanimidad de no acompañar la reforma a la salud. Por eso nuestros representantes en la Comisión Séptima, han venido votando todo de manera negativa.

E.N.D.: En el caso de la reforma laboral, fue agenda por estos días lo sucedido con el representante conservador Alexander Quevedo, quien votó positivo y se le suspendió desde el partido, ¿qué avizora frente al debate del proyecto de ley?

E.C.S.: Nosotros hicimos una ‘bancada’ hace un mes. Hicimos un análisis de la reforma a la salud y dijimos que no nos gustaba. El día martes tendremos la bancada oficial, de acuerdo con la ley de bancadas, y la decisión que se tome ahí será de carácter obligatorio. Haremos un análisis, artículo por artículo, para revisar si nos oponemos a todo o a la mayoría, y esa decisión también será de carácter cumplimiento. La apertura de investigación y la suspensión nace desde las veedurías, que es un órgano totalmente independiente al directorio nacional y al presidente del partido.

E.N.D.: ¿Respecto a las reformas restantes por tramitar desde el Gobierno de Petro, qué espera?

E.C.S.: Se viene la reforma pensional, la estamos revisando. Es menos agresiva y creemos que es una reforma interesante con algunos puntos que vamos a discutir, posterior a esta semana. En la pensional no hay mayores alarmas, pero se va a revisar en bancada, escuchando a los congresistas de las comisiones.

Estamos llamando a expertos para que nos asesoren en los temas y se están tomando decisiones. Anteriormente, las bancadas estaban en libertad de votar, hoy pues esa será una decisión de una bancada plena, si se dan libertades, si vota positivo o negativo. Como se sabe, pasamos de ser partido de gobierno a partido independiente, eso nos da más facultades para estudiar de fondo los temas.

Y no nos va a temblar la mano para decirle que no, como hemos venidos haciendo con la reforma a la salud, frente a proyectos que consideremos que no van en favor y bienestar de los colombianos. Presagio, si la reforma sale así, la quiebra del sistema de salud rápidamente.

E.N.D.: Dentro de la reforma laboral, ¿qué les llamó la atención desde la revisión?

E.C.S.: Nos preocupa varias cosas, como la inamovilidad que se le daría a las empresas para contratar o despedir personas. Eso desestimula la inversión. Incluso, el Banco de la República ha dicho que se pueden destruir cerca de 450 mil empleos. Los primeros afectados serán las microempresas que no resistirán los recargos nocturnos.

Otro gran afectado es el sector turístico que trabaja de noche. Los bares, restaurantes, hoteles, aerolíneas. Habrá sobrecostos que serán inviables para muchas empresas, fundamentalmente Mipymes, y la informalidad del país que hoy es grande en el país, se va a disparar porque una microempresa, o se va a la informalidad, o se quiebra rápidamente si sus horarios son para trabajos nocturnos.

Y lo otro es el tema del trabajo temporal. Es absolutamente necesario porque, en picos de turismo o fiestas como las de San Juan y San Pedro, por supuesto que se necesita más personal en hoteles y restaurantes. Pero si ese personal queda permanente, se van a la quiebra. Tiene que haber unas flexibilidades laborales para que podamos seguir impulsando lo que se quiere, el empleo de la gente que es la formalización. A eso debe apuntar una reforma laboral, y en esta no lo estamos encontrando.

E.N.D.: En ese sentido, en una ciudad como Ibagué se pensaría que hay expectativa frente a la reforma laboral, máxime por los diferentes puestos que sistemáticamente e históricamente ha ocupado el municipio con la alta tasa de desempleo.

E.C.S.: Ibagué ha tenido altas tasas de desempleo, y con la reforma laboral crecerá. El Banco de la República, que es un órgano totalmente independiente, ya lo dijo. 450 mil empleos, de manera que se perderán en todos los departamentos de Colombia.

E.N.D.: Próximamente, el presidente Gustavo Petro cumplirá un año en el poder. A estas alturas, ¿cuál es su radiografía del Gobierno Nacional?

E.C.S.: Me remito a las encuestas y encuentro un nivel de desaprobación de alrededor del 60 %. Y para un mandatario es una desaprobación muy alta. He visto mucha desarticulación al interior del Gobierno. Recientemente se hizo un cambio de gabinete, pero lamentamos la salida de personas como el exministro (José Antonio) Ocampo, del conservador (Guillermo) Reyes que estaba solucionando problemas en el país. Falta articulación, pensar más en el bienestar de los colombianos. La ejecución presupuestal del Gobierno es una discusión históricamente muy baja, 7 % a mediados de mayo, eso quiere decir que los recursos no están llegando a las regiones.

