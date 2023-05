“Castigar al sector privado sólo conseguirá pobreza”, diputado Felipe Ferro

Compartió precisiones sobre sus proposiciones en la Asamblea Departamental, además de profundizar en las firmas que se encuentra reuniendo el Centro Democrático para sacar adelante una consulta popular sobre las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

EL NUEVO DÍA: Se ha venido adelantando desde el Centro Democrático una consulta popular que, para el caso del Tolima, usted liderará, ¿cómo se va a desarrollar ese proceso?

Felipe Ferro Lozano: Esta es una iniciativa de nuestro partido y es para invitar a los colombianos y tolimenses a que nos firmen y apoyen la consulta popular para hacer un referendo. Son catorce preguntas orientadas a la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral.

Son esos tres temas que a nivel nacional son álgidos en su debate, y si bien es cierto el Centro Democrático es un partido de oposición y vemos lo que está haciendo en el Congreso frente a la mayorías del Gobierno de Petro, pues el Congreso de nosotros se vuelve la calle, para consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo con todo lo que está haciendo.

Eso no significa que estemos en contra de todas las reformas como lo está advirtiendo el Gobierno Nacional, pero hay unos puntos específicos en los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, coincidimos en que debe mejorar la remuneración del sector salud, y esa pregunta está dentro de la consulta que queremos elevar.

Tampoco queremos que se acaben las Eps. Como están las cosas, debemos tener Eps privadas y que el sector público siga participando, pero no dejar el monopolio de la salud en manos del Estado. Hace 30 años, cuando hacía parte el Seguro Social, vemos que la plata quedó en las manos de los políticos y lo que estamos viendo es que esos recursos de la salud lleguen a ser manejados por alcaldes y gobernadores. Nos preocupa que la salud termine politizada.

Mal o bien, con el sistema actual de salud, tenemos un 95 % de cobertura en el territorio nacional, el sistema subsidiado viene avanzando, pero lógicamente se deben hacer correcciones, pero no se debe destruir lo construido por un tema ideológico.

E.N.D.: En relación con la reforma laboral y pensional, ¿cuáles son las inquietudes que se verán reflejadas en la consulta popular?

F.F.L.: Queremos que se conserve la estabilidad laboral de los colombianos. Como se plantea, solo busca garantías para quienes están trabajando, pero eso va a generar desempleo, están en riesgo 450 mil empleos, porque si usted llega atacar al empresario, lógicamente cierra.

Si bien es cierto se debe corregir, no se puede someter al sistema después de una pandemia y una recesión mundial. Castigar al sector privado sólo conseguirá pobreza para los colombianos. Nosotros somos defensores del fuero sindical y creemos que hay una forma de que la empresa contrate con el sindicato. Con la reforma, se prohíbe que se contrate con el sindicato.

Lo defendemos porque creemos que esta forma de contratación beneficia al empleado. No podemos destruir simplemente por decir que es una forma de sobornar al sindicato para que se acomode a las horas del ‘patrón’, eso es simplemente acabar con el sistema. Si seguimos atacando al sector privado, vamos a generar pobreza y desempleo desbordado.

En el gobierno del presidente Iván Duque, se aprobó una ley para disminuir las horas de trabajo a la semana. Buscamos con eso darle estabilidad jurídica para las personas que formen empresas durante diez años. Si usted hace una empresa hoy y le cambian las reglas de juego en un año, pues usted se ‘desbarata’ y arrancar una empresa no es fácil.

E.N.D.: ¿Y en relación con la reforma pensional?

F.F.L.: Igual. Todos aquellos colombianos que han estado trabajando toda su vida, es injusto que les quiten la posibilidad de escoger dónde quieren tener sus ahorros. El Gobierno plantea que el Estado maneje esos recursos. Nosotros planteamos que esté el fondo privado y el fondo del Estado.

Los que han venido cotizando y les quieren hacer ese cambio, en el sistema privado, son menos semanas las que se necesitan para salir pensionado. En Colpensiones son 1.300 semanas, lo que está obligando a que quienes se van a pensionar a trabajar por más años. Eso es cambiar las reglas de juego de forma arbitraria.

E.N.D.: En el caso del Tolima, para apalancar la consulta popular, ¿cómo hará el tema de la recolección de firmas?

F.F.L.: Tenemos las planillas, en donde tienen las catorce preguntas. Socializamos con el ciudadano, con el puño y letra de la misma persona, con la fecha, nombres y apellidos, y el número de cédula. Cuando se pasen las firmas, el plazo es de seis meses para recogerlas, simplemente en el momento en que salga la consulta popular y haya referendo, la gente deberá ‘Sí’ a todas las preguntas que están acá.

Es mandarle el mensaje al Gobierno de Petro de que el soberano es el pueblo, y si se toma la decisión de que se respete lo que se ha construido, que lo hagan. Pero no simplemente con una mayoría, con un tema de ‘mermelada’ en el Congreso y empiezan a votar ‘Sí’ porque sí.

Y más grave aún, estamos en un año electoral, se aprovechan de las necesidades y de pronto en el Congreso terminará aprobando sus reformas simplemente por prebendas. Lo que buscamos como Centro Democrático es decirle a la ciudadanía que esto es un tema de los colombianos, en donde caben todos los partidos políticos.

Preguntas y respuestas

E.N.D.: Este año termina su vigencia en la Asamblea, ¿tiene pensado continuar en la corporación?

F.F.L.: Sí, la idea es volver a poner nuestro nombre a consideración de la Asamblea. Ha sido un aprendizaje, la pandemia nos golpeó bastante como departamento, pero hicimos un trabajo juicioso. Es importante volver a la Asamblea para terminar un trabajo en la corporación porque hay mucho por hacer todavía.

E.N.D.: El Centro Democrático sigue definiendo cómo jugarán para el tema de la Gobernación.

F.F.L.: El partido no ha tomado todavía una decisión respecto a la parte de Gobernación, más con las especulaciones de que si pueden o no ser candidatos algunos aspirantes, lo que se suma a la coyuntura nacional sobre cómo están jugando los partidos con respecto a las posiciones arbitrarias del Gobierno. No podemos tener un discurso en la región y otro en el orden nacional.

E.N.D.: ¿Encabezará la lista?

F.F.L.: Es la idea, tenemos el derecho. Hemos hecho un trabajo juicioso y esperamos que el partido tenga la misma postura y, sobre todo eso, le den la importancia a la gestión que hemos venido haciendo al interior del partido.

E.N.D.: En el caso de avales para la alcaldía de Ibagué, el partido decidió respaldar a Johana Aranda, pero el precandidato José Barreto también estará estableciendo con las bases del CD, ¿cómo ve el tema?

F.F.L.: Tengo claro que, lo que engrandece a los partidos es la disciplina y la institucionalidad. Si el partido tomó la decisión de que la candidata va a ser Johana Aranda, el partido tiene que estar con Johana Aranda. Si no, no tiene gracia. Si la decisión que toma el partido a mí no me gusta, más bien me retiro del partido y voy para otro lado. Pero quienes estamos convencidos del trabajo en el orden nacional, debemos hacer caso y estar en línea con lo que dice la directiva. Para el caso de las bases, Johana tiene que hacer un ejercicio muy fuerte para darse a conocer y para identificarse con la ideología de nuestro partido.

Respecto a la Duma

E.N.D.: Desde que asumió la presidencia de la Asamblea Departamental, ¿cuáles han sido sus acciones que ha adelantado?

F.F.L.: Además de las cuestiones administrativas, me propuse sacar la Asamblea a los territorios, a los municipios. Era algo que no se había hecho. Por la premura del tiempo y la logística, no es fácil estar yendo cada dos días a un pueblo, pero este año hemos hecho dos salidas. Esperamos ir a Chaparral el 26 de mayo.

Invitamos a la comunidad, a los empresarios, a miembros del gobierno municipal. Y siempre recalcando que no vamos a hacerles control político a ellos, sino explicarle a las personas qué hacemos desde la Asamblea Departamental. El 65 % de los electores del Tolima se abstienen de votar por la Asamblea porque no saben qué se ha ejecutado.

Nuestra función principal es hacer control político, citar a los diferentes secretarios para ver cómo van sus metas. Además, somos la ‘junta directiva’ del Gobernador, y aprobamos los temas que tienen relación con las inversiones y presupuesto.

Orgullosamente lo digo como diputado, se trabajaron dos ordenanzas muy interesantes, como las inversiones en el Hospital Federico Lleras de El Limonar que, después de estar intervenido y en riesgo de venta, hoy día están abiertas y funcionando perfectamente. De tercer nivel pasamos a una complejidad de cuarto nivel y podemos decir que tenemos un sistema de salud bueno.

En el tema de la educación también pasó por la Asamblea Departamental. La matrícula cero fue aprobada por los quince diputados, y añadimos algunos puntos adicionales para el beneficio de los tolimenses y el año pasado se aprobó el Fondo Departamental de Educación Superior con el cual hasta el 2027 estarán asegurados los recursos.

En los municipios, también profundizamos sobre el tema del Volcán Nevado del Ruiz, para que nos explicaran cómo ven el tema. Algo que me importa es el tema de las rutas de evacuación, que la gente realmente sepa cómo reaccionar y por dónde coger en una eventual erupción.

Uno no puede ser el palo en la rueda, lo que uno ve que está mal, no se aprueba como he hecho como diputado.

En la Asamblea he sacado cuatro ordenanzas de mi autoría: el Fondo Departamental de Bomberos ante una eventual erupción, ’El Día de la Achira Tolimense’ el 25 de junio, el ajedrez como cátedra en instituciones públicas de la región y acabamos de aprobar el Festival de la Bandola.

