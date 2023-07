“Quiero aportar desde otro escenario de la política a Ibagué“, Linda Perdomo

Contenido Exclusivo

Desde comienzos de semana, el rumor de su ‘desmarque’ del partido Alianza Verde se empezó a difundir en ‘mentideros’ de la ciudad. En diálogo con EL NUEVO DÍA, la excabildante Linda Perdomo compartió detalles de su salida del Concejo Municipal.

Después de 16 años de servicio en el Concejo Municipal de Ibagué, Linda Perdomo ha anunciado voluntariamente su renuncia a su curul, expresando que su ciclo en el recinto ha llegado a su fin. Perdomo, quien representaba al partido Alianza Verde, destacó su trayectoria en el Concejo y reveló las razones detrás de su decisión.

En una declaración próxima, Linda Perdomo expresó: "Renuncio al Concejo voluntariamente, en la posibilidad de entender que mi ciclo en el recinto terminó. Fueron 16 años en los que tuve la posibilidad de estar allí, cuatro elecciones, siempre estando dentro de las votaciones más altas de la ciudad, con un ejercicio serio".

Perdomo destacó su conexión personal con el partido Alianza Verde, al que considera como su "hijo". "Yo lo fundé, yo lo creé aquí en el Tolima, aporté mi credencial de concejal para que el Partido Verde creciera", afirmó. La exconcejal habló sobre cómo invitó a varios líderes políticos a unirse al partido como William Rosas, con el objetivo de fortalecerlo y expandir su presencia en el departamento.

Sin embargo, Perdomo manifestó su desacuerdo con la dirección ideológica actual del partido, afirmando: "Hoy el partido toma unos rumbos diferentes, ideológicamente está cogiendo hacia una orilla que personalmente no comparto". La exconcejal expresó su creencia en que la política no debería limitarse a un solo color o partido, sino centrarse en cómo se deben abordar los asuntos públicos.

Distancias con el progresismo local

Es claro que, parte de su salida, responde a los ‘resquemores’ que se suscitan al interior de las directivas locales en la colectividad tras la discusión por el aval de la Alianza Verde a la alcaldía de Ibagué, disputa que tuvo con Renzo García quien se llevó la ‘bendición’ en su bolsillo.

“Las personas que llegaron a la Alianza Verde en Ibagué y el Tolima, no representan los ideales e intereses del profesor Antanas Mockus, o lo que en un momento se concibió como un partido de centro, que pudiera recoger lo bueno de la izquierda y la derecha. Y acá se perdió esa línea de trabajo que venía marcada”, consideró Perdomo.

Y apostilló: “A nivel local, para nadie es un secreto que Renzo García se tomó el partido y que la gente de la UP y la Colombia Humana son los mismos que están en el partido. Sirven aquí y sirven allá, es una situación que tendrá que revisarse a nivel nacional. Yo le dije a la Alianza Verde, a quienes les agradecí, y de frente les dije que iba a renunciar al Concejo en Ibagué. El partido consideró que no era yo quien recibió el aval. Sé que tuvieron una serie de consideraciones, algunas de ellas manifestadas por el senador Ariel Ávila, de forma mentirosa afirmando que para qué hacíamos encuestas en Ibagué cuando la Marcha Carnaval congregó a más de cien mil personas”.

De frente con Matiz

Coherente a su concepción de la política, Perdomo tomó la decisión de adherirse a la campaña de la conservador Adriana Magali Matiz, ‘alfil’ político del ‘barretismo’ a la Gobernación del Tolima.

Anunció que brindará su apoyo incondicional a Matiz y destacó su encuentro con ella durante la lucha conjunta para cerrar el relleno sanitario Combeima.

“ La conocí cuando era Contralora de Ibagué, y yo era la directora de la Corporación Nuevo Arcoíris. Y tuvimos la posibilidad de unir fuerzas para cerrar el relleno sanitario Combeima que afectaba a miles de personas. Creo que es una buena política, pero sobre todo es un buen ser humano. Va a dejar un precedente de la participación de las mujeres en la política”, refirió la exconcejal.

Y apuntó: “Generosamente me ha pedido que la acompañe en su campaña. Más que un cargo, me invitó a que haga parte activa. Si me toca cargar sillas, las cargo. Si me toca repartir refrigerios, los reparto. Si me toca ir a buscar los votos y a echar el discurso, lo voy a hacer. Creo firmemente en que es la mejor opción para el departamento”.

Perdomo dejó claro que, a pesar de su amistad con el senador Óscar Barreto, miembro del Partido Conservador, su corazón seguirá perteneciendo a Alianza Verde. "No se trata de eso. En el Partido Verde tengo mi corazón, quiero representar ese girasol que plantamos con el profesor Antanas Mockus", afirmó.