“De pronto fueron los mismos policías”: Gustavo Bolívar sobre encapuchados que intentaron quemar CAI en Suba

Sus palabras han generado controversia.

La conmemoración del 9S, una fecha que recuerda las fuertes protestas y disturbios que tuvieron lugar en Bogotá en 2020, se vio empañada por un nuevo episodio de violencia en la ciudad.

En esta ocasión, un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía ubicado en el barrio La Gaitana de Suba fue objeto de un ataque violento en la noche del pasado 9 de septiembre. El incidente desató una serie de reacciones y debates en la esfera política y social.

En el momento del ataque, varios encapuchados lanzaron bombas incendiarias contra el CAI, lo que provocó un incendio en la sede policial. Las impactantes imágenes de la violenta acción circularon rápidamente en las redes sociales y causaron indignación en la ciudadanía. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente.

La alcaldesa Claudia López y algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá expresaron su condena por el acto de violencia y cuestionaron la participación de la Primera Línea en estos hechos. Entre los críticos se encuentra Gustavo Bolívar, candidato por el Pacto Histórico, quien se ha destacado por su apoyo a este grupo en medio del estallido social en la capital.

Las polémicas declaraciones de Bolívar

Durante un debate de candidatos a la Alcaldía celebrado en la Universidad de Los Andes, Gustavo Bolívar finalmente se refirió al ataque al CAI de La Gaitana y su postura frente a la Primera Línea.

En un primer momento, Bolívar explicó que no se había pronunciado sobre la situación porque no se sentía "aludido" y que no podía respaldar acciones llevadas a cabo por "vándalos".

"¿Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Aprésenlos, yo no soy la justicia ni soy un juez", comentó Bolívar durante su intervención en el debate.

Sin embargo, el candidato no se limitó a estas declaraciones y realizó una insinuación que generó aún más controversia. Bolívar sugirió que quienes intentaron incendiar el CAI de La Gaitana "de pronto fueron los mismos policías". Esta afirmación sorprendió a los presentes y desató una ola de críticas en las redes sociales.

"De pronto son los mismos policías", 👇 quemando a sus propios compañeros, dice Gustavo Bolívar! No, señor, no son ellos. Es sólo el reflejo de su nivel decadente, y de su odio por el bienestar de Bogotá.



Bogotanos, ya es hora de rechazarlo de manera decidida.#NoVotoBolívar pic.twitter.com/FjmrOZH95x — Andres Melo (@andresmelocou) September 12, 2023

La sugerencia de Bolívar plantea la posibilidad de una implicación policial en el ataque, una idea que ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores de la sociedad. Cabe destacar que, en caso de ganar las elecciones como alcalde de Bogotá, Gustavo Bolívar se convertiría en la máxima autoridad de la Policía Metropolitana, lo que lleva a cuestionamientos sobre su capacidad para liderar la seguridad en la ciudad.

En medio del debate, Bolívar también negó las acusaciones de que había financiado a la Primera Línea y defendió su participación en la compra de cascos y gafas para jóvenes manifestantes a través de una campaña de crowdfunding. A pesar de las controversias y críticas, el candidato insistió en la importancia de llevar a cabo una investigación imparcial y justa para determinar la responsabilidad de quienes participaron en los actos violentos en Bogotá.

