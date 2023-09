Fue admitida demanda en el CNE contra candidatura de Mauricio Jaramillo

Contenido Exclusivo

La acción de revocatoria de inscripción de candidatura, instaurada por el abogado German Barberi, tuvo su primera contestación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), asunto que deja al aspirante liberal Mauricio Jaramillo, en una posición, cuanto mínimo, ‘incómoda’ para batallar electoralmente la Gobernación, el próximo 29 de octubre.

Una mala noticia llegó al despacho de la mesa tolimense del Partido Liberal. El Consejo Nacional Electoral (CNE), avocó conocimiento sobre la acción de revocatoria contra la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima.

Como primer dato relevante, al magistrado Álvaro Hernán Prada, le correspondió la responsabilidad de ‘hilar fino’ sobre la investigación, para esclarecer en el CNE cuál será el futuro de la discusión que, desde la posesión de su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, mantiene inquietudes sobre una posible inhabilidad electoral.

Las pruebas aportadas por el reconocido jurista, Germán Barberi, serán revisadas por el Magistrado, las cuales contenían las actas de nacimiento de ambos hermanos, el acta de posesión de Guillermo como Ministro de Salud, y el concepto aportado por la Función Pública el pasado 6 de junio.

El asunto deberá ser revisado por la coalición ‘Tolima Futuro’, conformada por la Alianza Verde, los partidos fundantes del Pacto Histórico, y Partido Liberal, toda vez que la revisión pone en ‘manto de duda’ el recorrido electoral que ha realizado el candidato Mauricio Jaramillo.

Además, el asunto fue puesto en conocimiento a todos los partidos referenciados a través de una comunicación, como al Ministerio Público, quienes estarán involucrados en la resolución de este caso.

Largo disenso

Otro hecho a tener en cuenta es la reclamación que ha trascendido, en algunos sectores políticos de la ciudad, por situaciones anexas que podrían añadir insumos para establecer la inhabilidad sobre su candidatura.

La designación de Guillermo Alfonso como Ministro Delegatario, por ejemplo, acrecentó la de por sí ‘airada’ discusión sobre la inhabilidad de la candidatura de su hermano, por el hecho de asumir funciones presidenciales y, en ese sentido, ser Jefe de Estado.

Además, en la solicitud de revocatoria presentada por el abogado Barberi Perdomo, también se referenció una aparente inscripción extemporánea en la que Jaramillo habría incurrido, tras ser notificado de que su inscripción había rebotado.

De lo anterior, en el documento se asegura que Jaramillo viajó a Ortega y volvió a hacer el procedimiento, lo que en la lectura de Barberi Perdomo podría configurarse como otra causal para estar inhabilitado.

El equipo jurídico del ‘jaramillismo’, semanas atrás, cotejó versiones y buscó asesoría en varias instancias. Tras el despliegue mediático de su aparente inhabilidad, públicamente el candidato liberal ha salido a defenderse.

“La reciente normatividad contenida en la Ley 2200 del año 2022, particularmente en su artículo 111 y especialmente en su parágrafo, confirma que no existe inhabilidad tácita por el hecho que mi hermano, Guillermo Alfonso Jaramillo, haya asumido funciones como ministro de Salud. Esta norma legal, establece sin lugar a dudas que la condición para privar mi derecho a ser elegido, debe predicarse del ejercicio efectivo de acciones que impliquen autoridad civil, política o administrativa en Tolima como entidad territorial o en sus entidades descentralizadas, situaciones que no ocurren dentro de las funciones y competencias que desarrollan los ministros de Estado y en particular las establecidas por la ley para el Ministerio de Salud”, explicó Jaramillo Martínez.

A la espera de establecer con claridad su defensa, el equipo de Mauricio Jaramillo deberá contradecir las pretensiones presentadas por el abogado. Una mala posición para el candidato, quien asumirá esta problemática a menos de dos meses de las elecciones territoriales.

MÁS NOTICIAS