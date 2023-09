“El DPS del Tolima está blindado en materia electoral”, Martha Sánchez

Contenido Exclusivo

Utilizaron las bases de datos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Tolima, para difundir candidatos a favor de una aspirante a la Asamblea del partido Cambio Radical. La directora regional, aclaró lo sucedido, llamó a la transparencia e invitó a explorar los canales oficiales de la entidad gubernamental.

La directora regional Tolima del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Martha Alejandra Sánchez, habló con EL NUEVO DÍA sobre los aparentes hechos electorales en los que se involucró, de forma inescrupulosa, a la entidad gubernamental.

En concreto, una denuncia ciudadana alertó sobre un mensaje que estaba siendo difundido en Whatsapp, en donde se invitaban a personas a asistir a una reunión, auspiciada aparentemente por la exdirectora de Inclusión Productiva, Yaneth Reyes, hoy candidata a la Asamblea por Cambio Radical.

Lo curioso, es que al hecho también se involucra al exdirector general del DPS, Pierre García, quien salió de la entidad tras el cierre del gobierno de Iván Duque y se vinculó al partido Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras.

“No he dado autorización para que mi nombre sea utilizado con la finalidad expuesta en el mensaje en cuestión. No tengo acceso a ninguna base de datos de beneficiarios actuales, ni antiguos. No he dado instrucción a persona alguna para que se redacten mensajes de ese tipo, ni se hagan esas propuestas electorales. Me encuentro en Francia desde mediados del mes de Junio acompañando a mi madre en temas médicos. Por lo tanto, dejo constancia que desde mi partida no he participado en actos ni actividades proselitistas de ninguna índole”, señaló Pierre García, en su defensa para W Radio a nivel nacional.

Lo grave es que la gestora que difundió la información, utilizó las bases de datos de la entidad para poder allegar el mensaje electoral a las personas que recibieron la comunicación.

Los seleccionados, fueron relacionados al programa ‘Tiendas para la Gente’, proyecto que tendrá incidencia en Tolima para aquellos hogares que sostienen una tienda hogareña.

“En una primera parte, es preciso indicar que nuestros programas sociales no tienen inscripciones abiertas, por una medida del Gobierno Nacional y la dirección general de la entidad, con el objetivo de garantizar la transparencia de estos programas y nos lo vayan a utilizar”, precisó Martha Sánchez.

Y aclaró: “En el territorio es difícil, se aprovechan de los pocos conocimientos de las personas, y comienzan a comprometerse y a decirles que los van a invitar. Es totalmente falso que debían votar por un candidato para poder acceder a ser beneficiarios, no tenemos ninguna inscripción abierta en Inscripción de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. La gente no sabe cómo es la operación técnica de los programas, por lo que se presta para el proselitismo político”.

En relación al programa al que fueron comprometidos los ciudadanos, explicó que ‘Tiendas para la Gente’, “se focaliza en hogares con tiendas, y a través de un operador, se hacen capacitaciones para fortalecer temas de contabilidad y, cuando terminan esa serie, se les entrega una capitalización por un valor que les puede dotar el establecimiento”.

“Las bases de datos que se manejan son confidenciales, y esa noticia se dio porque una de las gestores utilizó, presuntamente, esa información de manera indebida para hacer proselitismo político, según se presentó en la respectiva denuncia con cosas que no son ciertas”, puntualizó.

La Directora Regional aclaró que se reportó el caso ante la dirección nacional, y aseguró que se está haciendo seguimiento al caso y los posibles hechos que puedan afectar el blindaje de la entidad de todo asunto electoral, fuera de su competencia. Los hechos serán elevados a la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, sugirió visitar las redes sociales del DPS, así como su página web www.prosperidadsocial.gov.co