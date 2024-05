Joven le pidió perdón a su mamá por no ser un buen hijo y horas después lo asesinaron

El joven alcanzó a enviarle un mensaje a su mamá en conmemoración a su día.

Miguel Ángel Gómez Espitaleta, de 26 años, dejó un último mensaje en su perfil de Facebook antes de ser brutalmente acribillado por sicarios el Día de las Madres en Sincelejo.

"Yo no público fotos con mi mamá y un texto enorme, porque sé que no he sido un buen hijo y hacerlo sería un acto hipócrita", escribió Gómez Espitaleta antes de encontrarse con su trágico destino.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Zumbado, donde dos individuos desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon sin piedad contra él, dejándolo sin vida en plena vía pública.

Según El Universal, el joven recibió dos balazos certeros en la cabeza, provocando consternación y terror en la comunidad. Su cuerpo quedó tendido en la carretera, mientras la noticia se esparcía con rapidez.

Sin embargo, lo que más ha impactado a muchos es el mensaje de perdón y arrepentimiento que Gómez Espitaleta dejó a su madre en ese mismo día. Según informes extraoficiales, se dirigía a su hogar para felicitarla cuando fue emboscado y asesinado.

Por su lado, la Policía está llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los motivos detrás de este acto de violencia y dar con los responsables.

En redes algunos internautas expresaron su admiración por reconocer sus errores y pedir perdón, mientras que otras personas criticaron su posible mala conducta que lo llevó a sentirse como un mal hijo.