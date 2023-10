Una vez se conoció la victoria de Johana Aranda a la Alcaldía de Ibagué, algunos de los candidatos que estaban en la puja salieron a reconocer su derrota en los comicios que tuvieron lugar este 29 de octubre.



Con evidente tristeza, el candidato del 'barretismo', Jorge Bolívar quien logró más de 70 mil votos, señaló, "le agradezco a Dios y a la virgen del Carmen, ha sido una batalla apoteósica y que duró más de 16 meses, en donde recorrí esta ciudad. Hoy tenemos una cifra nada despreciable, de más de 66 mil personas que fueron y dijeron yo apoyo a Jorge Bolívar. Total agradecimiento a la gente que nos apoyó y lo he dicho siempre, yo acepto la voluntad de Dios".

Bolívar al ser el segundo candidato con mayor cantidad de votos, asegura un puesto en el Concejo de Ibagué; sin embargo, señaló que es una decisión que todavía no ha tomado y que la decidirá con su estructura política; no obstante, dijo que no le llama la atención su regreso al cabildo ibaguereño.

Asimismo, sostuvo que estará pendiente de los escrutinios, esto por la diferencia de votos que tiene con Aranda.

Entretanto, Marco Emilio Hincapié, quien según el boletín 43, con el 99,78 % de las mesas informadas logró 19.918 votos señaló, "quiero agradecer a todos por este apoyo, hemos logrado casi 20 mil votos genuinos, que no fueron instrumentalizados, personas que no fueron utilizadas desde sus necesidades humanas, sino que fueron enamoradas y nos conectamos con esos corazones".

Y agregó, "no están solos, seguimos en Ibagué y trabajando por la comunidad, es muy importante estar pendientes estos cuatro años. Ya no van a ser cuatro años de un nefasto alcalde, sino que nos esperan cuatro años más (...) ha ganado la maquinaria politiquera, instrumentalizando las necesidades humanas y a las personas, le deseo lo mejor a mi ciudad".

En su cuenta de X (antes Twitter) el candidato José Barreto, escribió "Toda mi gratitud a los ibaguereños que nos acompañaron en esta elección. Hicimos lo correcto: trabajar limpiamente, con amor por Ibagué, sin doblegarnos ni ante la corrupción ni ante la criminalidad. ¡Mi amor eterno por mi ciudad!".

Los candidatos Renzo García, Fernando Murillo, Ricardo Ferro, Didier Blanco y Miguel Ángel Villarraga no habían hecho ningún pronunciamiento al cierre de esta edición.