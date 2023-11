Johana Aranda recibió la credencial como la nueva alcaldesa de Ibagué.

En un acto efectuado en el Hotel Casa Morales, Johana Ximena Aranda recibió de manera oficial la credencial de alcaldesa electa de Ibagué tras 17 días de las elecciones regionales 2023 por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, donde obtuvo 74.941 votos que la dejaron como ganadora de la contienda en Ibagué.

“Recibimos nuestra credencial después de más de 16 días donde todo el equipo jurídico estuvo muy atento. Creo que ganó la democracia y les quiero contar que en medio de todas las situaciones, nosotros siempre estuvimos con la convicción y con la certeza de que se iba a lograr este propósito, Ibagué decidió y decidió por esta mujer”, dijo la mandataria electa con su credencial en mano.

Aunque Aranda se posesiona el primero de enero del 2024 no ha dejado de trabajar en aras a empezar con pie derecho su mandato. Esta semana se ha concentrado en la conformación de la comisión de empalme.

Cabe mencionar que luego de la culminación de los escrutinios el pasado viernes, Jorge Luciano Bolívar, candidato por el Partido Conservador y quien hizo varias denuncias por fraude electoral y solicitó el conteo voto a voto, obtuvo 70.364 votos en la capital Musical dejándolo en el segundo puesto con la posibilidad de hacer oposición a Aranda desde el Concejo Municipal.

Sobre la derrota de Bolívar, la alcaldesa electa refirió que “creo que los seres humanos debemos tener siempre grandeza y humildad para aceptar las derrotas y los triunfos, ese es mi mensaje para él. Mi petición es que hagamos un mensaje decente, respeto y compromiso por Ibagué”.

La primera actividad que realizará Aranda una vez posesionada es un consejo de gobierno con su gabinete y consejo de seguridad con las autoridades.

No obstante, Aranda llega con una agenda de promesas que realizó en campaña y compromisos por cumplir sumados a las obras que la actual administración deja en ejecución, una de ellas es el tan nombrado por estos días, el Puente de la calle 60. Sin embargo, al indagarle sobre esta obra que ha tenido incumplimientos por parte del contratista y que a la fecha su ejecución es mínima según los cronogramas, esta indicó que “hoy no puedo ser irresponsable ni lanzar juicios, la comisión de empalme me va a permitir tener todos los soportes técnicos, financieros, jurídicos para decirle a la ciudad que recibimos, qué arrancamos y cómo vamos a empezar el Gobierno”.

Aranda mañana hará la solicitud de la mesa permanente y una vez esté listo el informe de la comisión de empalme le darán una información oficial.

De acuerdo con la alcaldesa electa, ya tiene claro quiénes serán sus secretarios que le ayudarán a cumplir con sus promesas de campaña, según ella son profesionales con experiencia y con el compromiso de la ciudad.

“A partir de mañana vamos a empezar a anunciar el gabinete, el secretario de hacienda ya confirmó, tenemos varios perfiles que le van a servir mucho a la ciudad y que van a hacer posible que tengamos un gran equipo para trabajar por Ibagué”, acotó.