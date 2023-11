Avanza Reforma a la Salud, ya tiene más de 100 artículos aprobados quedan 30 en discusión

Por falta de quórum se levantó la sesión en la que se discutía el segundo debate de la tan polémica Reforma a la Salud. La mesa directiva citó para mañana a las 9:00 am.

Cabe resaltar que en discusión realizada este miércoles 29 de noviembre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 12 artículos más del proyecto.



Según las cuentas que se llevan actualmente en la diligencia legislativa, se han votado 113 artículos de la reforma, de los cuales se han aprobado 105, se han eliminado 8 y aun quedan 30 pendientes por discusión.

Lea: Otty Patiño reemplaza a Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz



Precisamente sobre la reforma, un informe del Ministerio de Hacienda y crédito Público reveló que esta reestructuración que propone el gobierno de Gustavo Petro, costaría $92,3 billones para el próximo año, mientras que si no se aprueba la modificación, el costo sería de $91,3 billones.



El Ministerio aseguró en su informe que los costos de la reforma en sus primeros años serían altos, pero a partir de 2036 habría un descenso.



Esa cartera señaló que los mayores gastos a corto y mediano plazo corresponderían a la ampliación de la cobertura en la atención primaria, la formación de los trabajadores de la salud, las inversiones en infraestructura y la creación de licencias de maternidad universales, entre otras.



A su favor, el Gobierno aseguró que en el largo plazo el sistema se verá beneficiado por el modelo de prevención en salud -pilar la reforma- y que reduciría la atención en los centros de salud y hospitales.



Algunos parlamentarios señalaron que las proyecciones del Ministerio son poco realistas, así como la aprobación de artículos que suscitan controversia debido a la falta de debate en torno a los mismos.

Además: Gobernadora electa del Tolima designó a su secretaria de Planeación



“Están votando en bloque artículos problemáticos de la reforma a la salud. CAPS, tiempos de transición de EPS a gestoras, funciones y remuneración de las futuras gestoras y un largo etcétera. Se votan casi sin discusión. Destruyen lo que no acaban de entender y pagarán los pobres”, advirtió Andrés Forero, también del Centro Democrático y crítico de la reforma.



Mientras que la representante Jennifer Pedraza del movimiento Dignidad y Compromiso, también lanzó dardos contra la reforma del actual gobierno.



“Una de las reivindicaciones más importantes del movimiento de la salud era que las EPS saldaran sus deudas con los y las trabajadoras. Lamentablemente el Gobierno no avaló mi proposición que obligaba a las nuevas EPS -gestoras- a priorizar el pago a sus trabajadores/as.”, señaló Pedraza.



Al término de la sesión plenaria, el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo aseguró que “ha estado consensuada y por esa razón hemos comenzado a hacer un trabajo importante. Ahí vemos que sí se puede debatir, desafortunadamente a veces no hay debate”.



Sobre los 10 artículos que no pudieron ser aprobados por falta de quorum, el ministro aseguró que “entran a votación mañana y esperamos poder lograr terminar en la Cámara y posteriormente prepararnos para consensuar también con el Senado”.