David Racero solicita a presidente del senado, Iván Name debatir la reforma pensional

El petrismo no quiere perder el más mínimo tiempo para el semestre legislativo que arranca el viernes en el Congreso, para lo cual espera que las grandes reformas sociales, entre ellas la pensional, empiecen a ser debatidas en las instancias en que se encuentran en este momento.



En el caso de la reforma pensional, la misma se quedó estancada todo el semestre pasado en su trámite para la plenaria, luego de que junio de 2023 logró ser votada en la Comisión VII del Senado, pero por decisiones del presidente de la corporación Iván Name, el proyecto de autoría del gobierno no se programó en las plenarias por falta de acuerdo entre todos los sectores.

Racero, en una comunicación Name sostuvo que “en mi condición de Representante a la Cámara me dirijo a usted de la manera más respetuosa para responder a su propio llamado. Estuvimos, como gran parte del país, expectantes durante todo un semestre del desarrollo del debate parlamentario de la reforma pensional en la plenaria del Senado, luego de su aprobación en comisión el 14 de junio del año anterior”.



Le dice además a Name que “reconociendo sus facultades y la autonomía de la corporación que preside, participamos activamente en las mesas técnicas, en los foros, en los espacios académicos, en las audiencias públicas y en muchos otros escenarios de discusión abierta sobre el proyecto de reforma. Las conclusiones fueron coincidentes en lo fundamental: su necesidad es urgente, su pertinencia es esencial, su deliberación es imperiosa y sus tiempos oportunos”.

Racero considera además que “entendimos como razonable su llamado a la prudencia, en lo que, según sus palabras, fue un “aplazamiento estratégico” para desarrollar la discusión el 2024. Pero del mismo modo, creemos razonable asumir que el momento ha llegado. La ponencia fue presentada, el proyecto fue anunciado, el receso ha terminado”.



Finalmente en su mensaje de Name, el representante petrista indicó en la carta que “por eso, en nombre de esos 15 millones de colombianos que están actualmente fuera del sistema, en nombre de esos adultos mayores que fueron marginados por un sistema injusto, y en nombre de toda esa juventud pujante que merece un esquema pensional que otorgue la expectativa legítima de un futuro digno, el Congreso, del que usted y yo hacemos parte, debe llevar a cabo su misión constitucional y moral, y agendar a la mayor brevedad uno de los debates más importantes del presente siglo, la reforma y superación de nuestro inequitativo sistema pensional, en el que hoy, lamentablemente, sólo uno de cada cinco afiliados logra acceder a una pensión. El tiempo de dignificar la vejez ha llegado, el debate debe continuar”.