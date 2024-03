Ariel Ávila concilió con Álvaro Uribe ante Corte Suprema de Justicia

El expresidente Álvaro Uribe y el senador Ariel Ávila acudieron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para adelantar una conciliación en medio de una denuncia interpuesta por el exmandatario por injuria y calumnia.

El líder del Centro Democrático denunció al militante de la Alianza Verde luego de una publicación en la que el parlamentario manifestó que el paramilitarismo se tomó el sistema de salud del país mientras Uribe fue presidente.

Puede ver: Álvaro Uribe dice que Mancuso miente y lo tiene demandado



Tras salir de la diligencia, el senador comunicó que en ella se logró llegar a un acuerdo por medio del diálogo entre abogados y entre ellos mismos, pese a la tensión que se sintió evidente, y que no tiene la obligación de retractarse.



Ávila destacó una especie de espíritu conciliador por parte del exjefe de Estado y aclaró que no puede entregar muchos detalles, pues el acta de la reunión es reservada. Además, afirmó que la justicia no contempla más citaciones sobre el caso.

Lea acá: 'La sociedad colombiana se fue embruteciendo a través de RCN y Caracol', Petro



El proceso comenzó por un trino en el que el congresista expresó que Uribe no tenía "autoridad moral" para cuestionar reformas a la salud, como la que espera el gobierno de Gustavo Petro, dado que los paramilitares "desangraron" al sistema entre 2002 y 2010.



Como respuesta, entonces, Uribe reaccionó calificando al "izquierdismo" como un sector "mal informado, mal intencionado" que pretende "olvidar que mi gobierno desmontó EPS que habían tomado guerrilla y paramilitares". Y procedió a denunciar a Ávila.