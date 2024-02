Álvaro Uribe dice que Mancuso miente y lo tiene demandado

El expresidente Álvaro Uribe reiteró este miércoles que el exjefe de los grupos paramilitares Salvatore Mancuso "miente", al recordar que lo extraditó a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

"Mancuso miente, jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones", afirmó Uribe en un mensaje leído hoy en X.



El exmandatario y exsenador sostuvo que negó reunirse con Mancuso durante su campaña presidencial y desautorizó su apoyo por aquella época.

En declaraciones a la justicia colombiana, Mancuso, quien retornó el martes al país, ha sostenido que se reunió con el expresidente Uribe, señaló como uno de los lugares de ese encuentro fue la finca El Ubérrimo y aseguró que allí se planeó la masacre del Aro.



Frente a esas aseveraciones, el expresidente aseguró que Mancuso "nunca entró a la casa del Ubérrimo" y que "la única presencia" que el exjefe paramilitar "pudo tener en el Ubérrimo fue por las vías públicas que cruzan".



Sobre las acusaciones en el caso de la masacre del Aro y las muertes del defensor de derechos humanos José María Valle (1998) y del secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia Pedro Juan Moreno (2006), Uribe hizo referencia a las condiciones en que murieron y los años.



"El doctor Jesús María Ovalle fue asesinado en 1998, me encontraba en la Universidad de Oxford. Como gobernador me reuní con él por última vez a finales de 1996. Mancuso inicialmente dijo que no supo del tema y recientemente acusó a Pedro Juan Moreno de haber solicitado a Carlos Castaño que cometiera ese asesinato que porque el doctor Ovalle acusaba al general Carlos Ospina", afirmó Uribe.



El expresidente sostuvo que "sobre todo esto he respondido a la opinión pública, al igual que en organismos como la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía", además reiteró que ha documentado el caso de los helicópteros de la Gobernación de Antioquia y la relación con las masacres.

Para Uribe, Mancuso fue traído al país por "sus viejos enemigos", dado que el exparamilitar "ha hecho méritos de acusarme, de mentir; todo lo he enfrentado".



"De nada he hablado con Mancuso en la vida", reafirmó el exmandatario y cuestionó las acusaciones del exjefe de los escuadrones ultraderechistas en su contra.



"¡Qué raro!, me acusan de paramilitar, los extradité y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso, entonces con quiénes más me reuní", preguntó Uribe.