¿El estrés una enfermedad laboral?

El agotamiento provocado por el estrés laboral o “burnout” ha sido considerado una enfermedad laboral, y es por eso que para fin de año, cuando muchas compañías tratan de cerrar sus procesos y la presión aumenta, hay que hablar de este tipo de problema y por qué se da.



Desde el 1 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud clasificó el “burnout” como un síndrome ocupacional resultante del “estrés laboral crónico que no ha sido manejado con éxito”.

Este estrés crónico provoca sentimientos de agotamiento energético, agotamiento, aumento de la apatía con el trabajo, reducción de la eficacia, negativismo o cinismo relacionado con la rutina laboral.

Varios factores sociales, políticos y económicos han dado forma al entorno laboral, de tal manera que muchos trabajos son cada vez más estresantes, lo que ha dado como resultado una contradicción fundamental en los lugares de trabajo del siglo XXI.

Por un lado, las organizaciones necesitan cada vez más la creatividad y la implicación de sus empleados. Por otro lado, las organizaciones han realizado cambios que socavan la capacidad de las personas para participar en su trabajo.

Expertos le explican por qué hay estrés laboral, y cuál ha sido la incidencia en los trabajadores.

33% de los trabajadores en Colombia sufren de estrés, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales.

45% de los empleados en el mundo no percibe apoyo de su compañía en temas de bienestar, según la encuesta Desconectar para Reconectar de la firma Adecco.

6.500 personas en el mundo reportan sufrir de alguna enfermedad laboral.

Según la encuesta

45 % de las personas trabaja después de su jornada al menos tres días a la semana, y el

60% revisó su correo electrónico fuera del horario laboral, por lo menos cuatro días a la semanas.

DATO:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el estrés como una enfermedad laboral.

¿Por qué hay estrés laboral?

Ana María Herazo, directora en Talengo, firma global de búsqueda de directivos y consultoría de liderazgo, explica el estrés laboral como una respuesta de miedo, coordinada para protegernos contra los peligros de nuestro entorno.

Algunas personas prosperan bajo presión y hacen su mejor trabajo con una fecha límite inminente, otras encuentran este tipo de desafíos muy estresantes, afectando así su salud mental.

“Con el tiempo, el estrés laboral lleva a problemas de salud física y mental, afectando además la productividad laboral de forma negativa, la cultura de la empresa y la capacidad de una organización para cumplir sus objetivos. Este hace que los empleados sean más propensos a errores, bajo rendimiento laboral, problemas de salud mental, agotamiento y conflictos”, afirma Herazo.

Una gran incógnita en el mercado laboral con el tema del estrés es qué pasa con los procesos de búsqueda si padece algún tipo de enfermedad laboral, Ricardo Herrera, director en Talengo, asegura que “los procesos de selección se podrían ver afectados dependiendo de la situación en particular del candidato, de la enfermedad que esté padeciendo y los efectos que pueda tener la persona. Si no es un tema severo, no debería afectar en la oportunidad laboral, porque muchos de estos problemas de salud tienen incluso mejoría con un cambio de compañía”.

En un gran porcentaje los líderes y gerentes también presentan este tipo de enfermedades. Herrera afirma que “las personas que tienen estrés laboral deben pensar qué lo está generando y tomar decisiones. Los líderes deben identificar los puntos claves que generan estrés, para él y su equipo. Si los temas de estrés no son solucionables, el ejecutivo debe estar abierto a identificar nuevas oportunidades profesionales, la salud mental está primero que cualquier tema laboral”.

Los líderes tienen gran responsabilidad: administrar su estrés y manejar la inteligencia emocional con su equipo.

