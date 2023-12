Beneficios del CBD en la piel: descubra cuáles son

El CBD ha ganado mucha popularidad en la industria de la belleza debido a sus beneficios para la piel.

La industria de la belleza con cannabis en Colombia está en crecimiento y evolución. Desde la legalización del cannabis con fines medicinales en 2017, se ha abierto un espacio para la investigación y desarrollo de productos de belleza que contienen extractos de cannabis no psicoactivos, como el CBD (cannabidiol).

Es así que, desde entonces, se han establecido empresas que se dedican a la producción y comercialización de productos de belleza con cannabis, incluyendo cremas, aceites, lociones y más. Empresas que han aprovechado las propiedades potenciales del cannabis para el cuidado de la piel y están ganando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional; una de ellas es Enecta, una compañía con más de 10 años en el mercado extranjero en el sector de productos dermocosméticos, fitoterapéuticos, veterinarios y deportivos a base de ingredientes 100% naturales como el CBD y el extracto de la semilla de Cáñamo.

Primero, es importante entender qué es el CBD. Básicamente, el Cannabidiol es uno de los más de cientos de sustancias químicas encontradas en la planta Cannabis Sativa, conocidas como Cannabinoides.

¿Pero cuáles son los beneficios del CBD para la piel?

Regula la producción sebácea: Se ha sugerido que este ingrediente puede ayudar a combatir el acné y mejorar la apariencia general de la piel.

Protege la piel de factores externos: Cuenta con fotoprotectores para proteger la piel del sol y del foto envejecimiento actuando como antioxidante en respuesta a los rayos UVB que dañan la piel.

Recupera el equilibrio natural de la dermis: Hidrata y nutre la piel y promueve la regeneración celular. Además, calma y previene el enrojecimiento y la irritación.

Alivia el dolor: Algunos estudios han demostrado que el CBD es capaz de activar los receptores implicados en el dolor; se descubrió que el cannabidiol resulta muy prometedor para el tratamiento sobre tipos de dolor como el neuropático y aquel derivado de las inflamaciones.

Adicional, Enecta menciona otro beneficio: Retrasa el envejecimiento; ya que los cannabinoides han demostrado tener actividad inmunomoduladora y efectos antioxidantes lo que los convierte en moléculas contras el envejecimiento ayudando a disminuir los signos evidentes como las arrugas.

“En Enecta, contamos con diferentes productos como bálsamos labiales, cremas antiarrugas, cremas hidratantes, limpiadores faciales, lociones corporales y aceites que reúnen todas las virtudes del CBD proporcionando hidratación y dejando en la piel una sensación de suavidad. Nos preocupamos constantemente por el cuidado de la piel de las personas, por lo que trabajamos para crear productos efectivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes los utilizan. Estamos convencidos de que el CBD tiene un gran potencial tanto terapéutico como cosmético y que, por ello, debe estar al alcance de todos” Dra. Daniela Mercado, Médico Estético.

Los productos Dermocosméticos de Enecta tienen una acción protectora hacia la epidermis y una fuerte función Hidratante, antiinflamatoria, Regula el exceso de grasa, rica en antioxidantes y Cicatrizante.

¿Cómo actúa el Cannabidiol en el organismo?

Hay muchas preguntas en torno al Cannabidiol y sus beneficios para la salud humana. Para entender completamente por qué el cannabis se usa cada vez más en diversas áreas de la salud, se necesita comprender unos conceptos científicos. De acuerdo con la compañía, lo primero que se debe saber es que el propio organismo del ser humano tiene un sistema endocannabinoide y que el cannabidiol (CBD) actúa indirectamente sobre los receptores de éste. Lo segundo es que el cannabidiol (CBD) no actúa específicamente sobre una patología en particular: no es una "panacea" contra dolencias. Pero sí que es una sustancia "reguladora" de nuestro sistema endocannabinoide y de sus mecanismos de funcionamiento.

Básicamente, cuando se produce un desequilibrio o una descompensación en el sistema endocannabinoide, el cannabidiol (CBD) proporciona una modulación del mismo. Por ejemplo, el CBD puede actuar sobre el sistema inmune o de forma indirecta en un proceso antiinflamatorio, tendiendo a restablecer su estado natural. Por lo tanto, el cannabidiol (CBD) proporciona un efecto regulador sobre una alteración del sistema endocannabinoide humano, causado por ciertas patologías o traumas.

¿Cómo se obtiene el aceite de CBD de Enecta?

La creación de productos y aceite de CBD de alta calidad, como los de Enecta, requiere habilidades, procedimientos y equipos adecuados para su propósito. Nada se deja al azar. “Sabemos lo fundamental que es para nuestros clientes comprar y consumir con total tranquilidad, y por ello nos parece necesario explicar el viaje que realizan nuestras semillas de Cannabis Sativa L. hasta convertirse en extracto de CBD, listo para el consumo y para el cuidado de tu salud” Menciona la experta de Enecta.

La creación de un producto de alta calidad requiere la adhesión de algunos principios fundamentales que guían la producción:

• Cultivar en campos seleccionados sin usar pesticidas.

• Aplicación de directrices sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección (GACP).

• Monitoreo de contaminantes de acuerdo con las especificaciones de la European Pharmacopoeia.

• Buenas prácticas de manufacturación.

Las directrices GACP y GMP actúan como base para el establecimiento de un sistema de Garantía de Calidad apropiado, proporcionando principios útiles para fijar los estándares:

• Cumplir los requisitos de higiene generales y específicos (que incluyen contaminación / contaminación cruzada, higiene personal y una producción sanitaria de material vegetal).

• Métodos de control.

• Procedimientos documentados (SOP) que cubren todo el proceso de producción en detalle.

• Seguridad del proceso.

• Idoneidad del producto final.

Esta política ayuda a asegurar, a través de procedimientos estandarizados e identificando las fases críticas de producción (basadas en los procedimientos de HACCP, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), que la calidad y seguridad de nuestros productos es adecuada y consistente, dentro de un completo y actualizado sistema de seguimiento interno (cada lote de producción es rastreable e identificable para el productor y, por lo tanto, al campo y lugar exacto donde se cultivaron y cosecharon las plantas).

Estos productos, además de cumplir con la norma GACP, están certificados con producción 100% italiana, libres de pesticidas y materiales pesados (garantizamos la ausencia de metales pesados mediante análisis y muestreo durante las fases de producción) y Monitored Warehouse (nuestros espacios se limpian constantemente, son ventilados y controlados, con áreas de trabajo específicas, bien delimitadas y adecuadas para proteger los productos de cualquier tipo de contaminación potencial).

¿Por qué regalar productos con CBD en esta temporada?

La elección de obsequiar productos de belleza con CBD es una decisión que ofrece múltiples razones cautivadoras:

En primer lugar, el CBD (cannabidiol) ha emergido como una estrella en la industria de la belleza debido a sus notables beneficios para la piel. Estos productos, además de contener CBD, suelen estar formulados con ingredientes naturales y libres de químicos agresivos. Esta fórmula más suave y segura se alinea con una tendencia creciente de cuidado personal consciente y natural.

En segundo lugar, representan una alternativa atractiva para aquellos que buscan una cosmética más amigable con el medio ambiente. Los productos de belleza con CBD no solo ofrecen resultados efectivos, sino que también reflejan un compromiso con prácticas respetuosas con la naturaleza.

Por último, obsequiar productos de belleza con cannabis puede ser una manera de respaldar la industria del cannabis y difundir la conciencia sobre sus potenciales usos y beneficios. Esta acción no solo regala productos de calidad, sino que también promueve una conversación importante sobre las virtudes y posibilidades de esta planta.

Es importante recalcar que la investigación sobre los beneficios del CBD ha venido avanzando exponencialmente, pero los resultados pueden variar según las patologías de cada persona. Por lo cual siempre es aconsejable buscar la orientación de un profesional de la salud antes de incorporar productos de belleza con CBD en la rutina de cuidado personal.